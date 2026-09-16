تمجید رسانه آلبانیایی از ستاره استقلال؛ آسانی یک تنه السد را بهم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر السد قطر را شکست دهد تا آبی ها گام اول را محکم بردارند و با انگیزه خوبی مسابقات را آغاز کنند. یاسر آسانی وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال مرد شماره یک این تیم بود و موفق شد یک گل و یک پاس گل به نام خود به ثبت برساند.

رسانه «oranews» آلبانی در تمجید از آسانی نوشت: یاسر آسانی همچنان به درخشش خود در ایران ادامه می‌دهد و این بار در لیگ نخبگان آسیا نیز برای استقلال گلزنی و پاس گل ثبت کرد. مهاجم تیم ملی آلبانی در پیروزی ۳ بر صفر استقلال مقابل السد قطر، گل نخست تیمش را به ثمر رساند و سپس پاس گل دوم را نیز ارسال کرد.

آسانی تنها ۱۰ دقیقه برای تأثیرگذاری در این مسابقه زمان نیاز داشت. مهاجم آلبانیایی در پی توپ برگشتی در محوطه جریمه السد صاحب موقعیت شد، به خوبی توپ را کنترل کرد و با ضربه‌ای دقیق آن را به تور دروازه رساند تا استقلال پیش بیفتد.

اما نقش‌آفرینی آسانی به گلزنی ختم نشد و او در ادامه مسابقه با ارسال پاس گل برای گل دوم استقلال، بار دیگر در نقش بازیکن تأثیرگذار ظاهر شد.

این عملکرد، نشانه دیگری از آمادگی بالای آسانی در هفته‌های اخیر است. او چند روز پیش نیز در دیدار استقلال مقابل پیکان در لیگ برتر، از روی نقطه پنالتی گلزنی کرده بود و سومین گل خود در این فصل لیگ را به ثمر رساند.

مهاجم آلبانیایی پیش از این نیز در دیدار استقلال برابر پرسپولیس نیز گلزنی کرده بود و در هفته‌های ابتدایی لیگ برتر مقابل سپاهان نیز موفق به باز کردن دروازه حریف شده بود. آسانی به تدریج به یکی از مهره‌های مهم استقلال تبدیل شده است.

درخشش آسانی در شرایطی رقم خورده که تیم ملی آلبانی نیز در آستانه دیدارهای ماه سپتامبر قرار دارد. گل‌ها و پاس گل‌های این مهاجم در فوتبال ایران، سیگنال مثبتی برای رولاندو ماران سرمربی تیم ملی آلبانی، پیش از بازی‌های این تیم در ماه جاری محسوب می‌شود.