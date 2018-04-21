طرح TOD به صورت پایلوت کشوری در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه حصاری روز شنبه در جلسه بررسی اجرای طرح توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی که با حضور کارشناسان ژاپنی در اداره راه و شهرسازی قزوین برگزار شد اظهارداشت: با تاکید شورای عللی شهرسازی کشور طرح TOD برای اولین بار خارج از پایتخت در استان قزوین عملیاتی خواهد شد که این فرصت می تواند به شکوفایی ظرفیت های این منطقه کمک کند.

وی اضافه کرد: دو منطقه برای اجرای این طرح در کشور انتخاب شد و قرار است از وام های جایکاه(سازمان همکاری های بین المللی کشور ژاپن) استفاده خواهیم کرد و تلاش می شود با توجه به جزئیات فنی این طرح به صورت واقعی در قزوین اجرا شود.

حصاری گفت:این طرح تا سال ۲۰۲۰ باید اجرایی شود و در کنار آن استفاده از تجارب کشورهای صاحب تکنولوزی و ف «اوری هم استفاده خواهیم کرد.

مدیرکل حمل ونقل عمومی وترافیک شهری سازمان شهرداری و دهیاریهای کشور یادآورد: در اجرای طرح TOD (توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی) نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاههای اجرایی هستیم که خوشبختانه این تعامل در قزوین بخوبی وجود دارد و می تواند اجرای کار را تسریع کرد.

وی اضافه کرد: هدف ما از اجرای این طرح رسیدن به توسعه منطقه ای و کاهش آلودگی های زیست محیطی است که ابتدا تیم کارشناسی «جایکا» علاقمند بود این طرح را در تهران اجرا کند که با پیشنهاد ماه قزوین برای اجرای طرح انتخاب شد که امیدواریم به اهداف خود دست یابیم.

حصاری اظهارداشت: در سفر یک تیم ۱۵ نفره از کارشناسان کشوربه ژاپن اطلاعات خوبی جمع آوری شد که می تواند در اجرای این طرح مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: برای اولین بار در بودجه سال ۹۷ کشور با اختصاص اوراق مشارکت برای حمل و نقل عمومی مسیر اجرای این گونه طرحها هموار شده و امیدواریم در اجرای این طرح نیز بتوانیم از این اعتبارات استفاده کنیم.