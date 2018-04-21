به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و با توجه به استقبال گسترده علاقمندان و بازدیدکنندگان از این بخش مقرر شد برنامه­ های این دوره با محدودیت امور ترویجی و تبلیغی و ارتقا کیفی بخش­ها به اجرا در آید.

برپایی نشست­های تخصصی و کارگاه ­های آموزشی، حضور موسسات فعال عفاف و حجاب، کارگاه­ های هنری عفاف و حجاب، شب شعر با موضوع عفاف و حجاب، مسابقات طراحی با محوریت عفاف و حجاب آموزش ­های محور عفاف و حجاب در بخش کودکان و نوجوانان، تصویر­گری عفاف و حجاب، من حجاب را دوست دارم، نذر حجاب از مهمترین اقدامات این بخش خواهد بود.

محصولات و اقلام مرتبط با عفاف و حجاب مانند چادر، پوشش­سر، ملحقات لباس ایرانی اسلامی در بخش عرضه محصولات نیز ارائه خواهد شد.

بخش عفاف و حجاب بیست و ششمین نمایشگاه بین­المللی قرآن همزمان در ایام ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.