به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و با توجه به استقبال گسترده علاقمندان و بازدیدکنندگان از این بخش مقرر شد برنامه های این دوره با محدودیت امور ترویجی و تبلیغی و ارتقا کیفی بخشها به اجرا در آید.
برپایی نشستهای تخصصی و کارگاه های آموزشی، حضور موسسات فعال عفاف و حجاب، کارگاه های هنری عفاف و حجاب، شب شعر با موضوع عفاف و حجاب، مسابقات طراحی با محوریت عفاف و حجاب آموزش های محور عفاف و حجاب در بخش کودکان و نوجوانان، تصویرگری عفاف و حجاب، من حجاب را دوست دارم، نذر حجاب از مهمترین اقدامات این بخش خواهد بود.
محصولات و اقلام مرتبط با عفاف و حجاب مانند چادر، پوششسر، ملحقات لباس ایرانی اسلامی در بخش عرضه محصولات نیز ارائه خواهد شد.
بخش عفاف و حجاب بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی قرآن همزمان در ایام ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.
