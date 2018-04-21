به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بحرانی ظهر شنبه در آیین افتتاح ایستگاه مطالعه در مرکز خدمات جامع سلامت شهدای روستای درازی که به مناسبت هفته سلامت برگزار شد اظهار داشت: پوشش همگانی سلامت به این معنی است که همه افراد جامعه خدمات مورد نیاز سلامت را بی هیچ فشار مالی دریافت کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی افزود: افزایش شاخص‌های سلامتی با کار فرهنگی میسر بوده و یکی از موثرترین این راه‌ها در امر پیشگیری آگاهی بخشی مردم با مطالعه است.

وی اضافه کرد: با توجه به این که میزان افسردگی در دشتی بالا است، فعالیت فرهنگی نیاز مهم امروز این دیار است و به سهم خودمان تلاش کرده‌ایم فضای مراکز درمانی به سمت تنوع و شادابی سوق دهیم.

بحرانی ادامه داد: بسیاری از مراکز بیمارستانی در جهان، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را به عنوان اقدامی انگیزشی و روحیه بخش به بیماران و کارکنان به اجرا می‌رسانند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: شبکه بهداشت ودرمان دشتی ۸ قفسه کتاب در مراکز مختلف درمانی شهرستان احداث کرده و توسط اداره فرهنگ و ارشاداسلامی دشتی نیز تجهیز خواهد شد.

ترویج فرهنگ مطالعه

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتی نیز با قدردانی از تلاش‌ها و توجه مدیریت شبکه بهداشت ودرمان دشتی در مقوله فرهنگ و کتابخوانی گفت: یکی از راه های مهم و تاثیر گذار ترویج فرهنگ مطالعه ایجاد ایستگاه‌های کتاب در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است.

حمید زارعی افزود: ترویج فرهنگ کتابخوانی موجب بالابردن فرهنگ عمومی در جامعه و پر کردن اوقات فراغت مردم می‌شود و از بروز بسیاری انحرافات اجتماعی جلوگیری می کند.

وی با اشاره به تاثیر مطالعه در زندگی افراد بیان داشت: کسی که کتاب می خواند دیدگاهش نسبت به دنیا عوض می شود و با نگرش بهتر و آگاهانه به سراغ زندگی و مشکلات می رود و آرامش بهتری را تجربه می کند.