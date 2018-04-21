  1. استانها
  2. بوشهر
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۷

رئیس شبکه بهداشت دشتی:

مراکز بهداشتی و درمانی دشتی به ایستگاه مطالعه مجهز می‌شوند

مراکز بهداشتی و درمانی دشتی به ایستگاه مطالعه مجهز می‌شوند

بوشهر - رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی گفت: مراکز بهداشتی و درمانی دشتی به ایستگاه مطالعه مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بحرانی ظهر شنبه در آیین افتتاح ایستگاه مطالعه در مرکز خدمات جامع سلامت شهدای روستای درازی که به مناسبت هفته سلامت برگزار شد اظهار داشت: پوشش همگانی سلامت به این معنی است که همه افراد جامعه خدمات مورد نیاز سلامت را بی هیچ فشار مالی دریافت کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی افزود: افزایش شاخص‌های سلامتی با کار فرهنگی میسر بوده و یکی از موثرترین این راه‌ها در امر پیشگیری آگاهی بخشی مردم با مطالعه است.

وی اضافه کرد: با توجه به این که میزان افسردگی در دشتی بالا است، فعالیت فرهنگی نیاز مهم امروز این دیار است و به سهم خودمان تلاش کرده‌ایم فضای مراکز درمانی به سمت تنوع و شادابی سوق دهیم.

بحرانی ادامه داد: بسیاری از مراکز بیمارستانی در جهان، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را به عنوان اقدامی انگیزشی و روحیه بخش به بیماران و کارکنان به اجرا می‌رسانند که نتایج مطلوبی به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: شبکه بهداشت ودرمان دشتی ۸ قفسه کتاب در مراکز مختلف درمانی شهرستان احداث کرده و توسط اداره فرهنگ و ارشاداسلامی دشتی نیز تجهیز خواهد شد.

ترویج فرهنگ مطالعه

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتی نیز با قدردانی از تلاش‌ها و توجه مدیریت شبکه بهداشت ودرمان دشتی در مقوله فرهنگ و کتابخوانی گفت: یکی از راه های مهم و تاثیر گذار ترویج فرهنگ مطالعه ایجاد ایستگاه‌های کتاب در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است.

حمید زارعی افزود: ترویج فرهنگ کتابخوانی موجب بالابردن فرهنگ عمومی در جامعه و پر کردن اوقات فراغت مردم  می‌شود و از بروز بسیاری انحرافات اجتماعی جلوگیری می کند.

وی با اشاره به تاثیر مطالعه در زندگی افراد بیان داشت: کسی که کتاب می خواند دیدگاهش نسبت به دنیا عوض می شود و با نگرش بهتر و آگاهانه به سراغ زندگی و مشکلات می رود و آرامش بهتری را تجربه می کند.

کد مطلب 4276919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها