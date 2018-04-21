به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی در خصوص آینده طراحی ماهواره سنجش از دور و مخابراتی در کشور، گفت: در زمینه‌های دستیابی به فناوری، طراحی و ساخت ماهواره سنجش از دور و مخابراتی ‌عملیاتی در حال کار هستیم و سعی داریم با مشارکت جدی بین‌المللی این پروژه‌ها را سریع‌تر بومی‌سازی کنیم.

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی افزود: توانسته ایم به فناوری و زیرساخت‌های لازم برای طراحی و ساخت ماهواره‌های آزمایشی، راکت‌های کاوشگر، پرتاب به مدار ارتفاع پایین و علوم اکتشافات فضایی دست پیدا کنیم.

به گفته منطقی، ایران به عنوان یک کشور نوظهور در حوزه فضایی، باید توجه بیشتری به حوزه فضایی معطوف دارد و بحث خدمات ماهواره ای و تجهیزات زمینی با بهره گیری از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان باید به صورت موازی پیگیری شود.