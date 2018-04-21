شورای شهر از اجرای طرح (TOD) حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حکمت الله داودی در جلسه شورای شهر قزوین که روز شنبه در تالار مردم برگزار شد با تبریک فرا رسیدن ایام شعبانیه اظهارداشت: باید تلاش کنیم تا در این ایام با عبادت و دعا و نیایش خود را برای ورود به ماه رمضان آماده کنیم.

وی با گرامیداشت روز پاسدار اضافه کرد: امنیت امروز کشور مدیون تلاش نیروهای نظامی و انتظامی و حماسه آفرینی سپاه و بسیج است و ما قدردان خدمات این نهادهای انقلابی هستیم.

شورای شهر حامی اجرای طرح (TOD)

داودی در ادامه بیان کرد: در جلسه ای که امروز با حضور یک تیم کارشناس ژاپنی و مدیرکل حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار شد موضوع اجرای طرح (TOD) مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و تصمیمات خوبی برای آن اتخاذ شد.

وی اضافه کرد: قزوین اولین شهری است که برای اجرای طرح توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل عمومی انتخاب شده و با اجرای این طرح می توان شاهد تحول خوبی در مدیریت شهری شد.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: اعضای شورا با اجرای طرح (TOD) اتفاق نظر دارند و حمایت لازم را انجام می دهند تا شاهد بازآفرینی در منطقه جنوب شهر و تردد آسان مردم و نیز رونق گردشگری و اقتصادی در استان باشیم.

در این جلسه با بررسی نامه های واصله در خصوص تغییر کاربری یک قطعه زمین، خرید ملک برای بازگشایی مسیر، تصمیم لازم گرفته شد.

در این جلسه احد چگینی در خصوص حل مشکل زمین های قول نامه ای گفت: در خصوص حل مشکل املاک قولنامه ای شهرداری هیچ وظیفه ای ندارد و باید دادگستری و اداره اسناد اعلام نظر کند و هر گونه تصمیم ما می تواند مشکلات را بیشتر کند.

مهدی عبدالرزاقی دیگر عضو شورا هم اظهارداشت:برخی از شهروندان در این زمینه با مشکلات جدی مواجهند و در مراجعه به شورا آن را مطرح کرده اند و ما وظیفه داریم مسیر حل آن را کوتاه و تسهیل کنیم.

زهرا یوسفی عضو دیگر شورا هم گفت: قانون اجازه نداده در این زمینه تصمیم بگیریم و ما هم نباید اجازه دهیم مراکز آموزشی براحتی تغییر کاربری دهند تا در اینده دچار مشکلات دیگر نشویم.

فصیحی رامندی عضو شورا هم بیان کرد: حدود ۶۰ درصد املاک در برخی شهرهای حاشیه دارای اسناد قولنامه ای است و شورا باید خود را برای حل مشکلات این افراد مسئول بداند و راه حلی برای آن پیدا کند.

وی یادآورشد: باید کار مردم را راه بیندازیم و از مراجعات مردمی کم کنیم و بهتر است با بررسی نامه دادستانی برای رفع موانع گام برداریم.

در ادامه حکمت الله داودی رئیس شورای شهر پیشنهاد کرد قبل از رای گیری برای این طرح با دادستانی مشورت لازم صورت گیرد و سپس برای آن تصمیم گیری شود.