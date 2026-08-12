هیچ حادثه منجر به فوت زائران در جاده های خراسان رضوی گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله شریعتمداری شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی تجربه میزبانی از زائران را در سال‌های گذشته داشته، اما مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید با مشارکت بی‌نظیر مردم، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تجربه‌ای جدید بود که خدمات‌رسانی به زائران در دهه پایانی صفر نیز بر همان اساس ادامه یافت. تاکنون ۲۸ کمیته ذیل ستاد، ۸۴ جلسه برگزار کرده و ۱۰۵ مسئله شناسایی شده که ایمنی زائران از مهم‌ترین آنها بوده است. ۴۵ نقطه حادثه‌خیز شناسایی و ایمن‌سازی، ۱۰۲ اکیپ سیار پلیس راه مستقر، ۶۰ پست امدادی موقت و ۳۳ پایگاه جاده‌ای ثابت ایجاد شده و زمان رسیدن به صحنه حوادث به کمتر از هفت دقیقه کاهش یافته است.

مدیرکل امور رفاهی زائرین استانداری خراسان رضوی بیان کرد: برای رفاه زائران، عرضه سوخت خودروهای شخصی از ۱۵ به ۳۰ لیتر افزایش یافته، ظرفیت اقامت و استراحت زائران پیاده تا ۱۵۰ هزار نفر در هر شب فراهم شده و ۱۵ پایگاه راهنمای زائر و ۲۰۰ راهنمای افتخاری فعالیت دارند. خدمات مترو و اتوبوسرانی رایگان شده و ۲۵۰۰ موکب در استان فعال هستند.

وی گفت: ظرفیت پارکینگ‌ها به ۳۶ هزار جای پارک و ظرفیت اقامت به حدود یک میلیون نفر رسیده که ۹۵ درصد آن در مشهد است. برای بازگشت زائران نیز ۲۲۰۰ دستگاه اتوبوس و ۸۲ رام قطار پیش‌بینی شده است.

شریعتمداری بیان کرد: همچنین با وجود چالش تأمین آب بسته‌بندی، ۸۵ دستگاه تانکر برای تأمین آب شرب در مسیرها به کار گرفته شد و مشکل اولیه توزیع آرد و نان نیز با تدبیر فرماندار مشهد برطرف شد.