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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

روشنایی مسیر حرکت زائران پیاده یکی از مطالبات مهم است

روشنایی مسیر حرکت زائران پیاده یکی از مطالبات مهم است

مشهد- فرماندار مشهد گفت: روشنایی مسیر حرکت زائران پیاده یکی از مطالبات مهم است و پیشنهاد می‌شود امکان اجرای آن بررسی و هزینه و فایده آن مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات به زائران اظهار کرد: در مشهد با توجه به تجربیاتی که طی چندین سال جمع شده و با توجه به هماهنگی میان دستگاه‌ها، مشکل خاصی در حوزه استقبال، پذیرایی و بدرقه زائران وجود ندارد و امیدواریم این خدمات به شکل مناسبی انجام می‌شود. در حوزه امنیتی نیز تسلط کامل وجود دارد، نیروهای انتظامی و امنیتی در نقاط مختلف مستقر هستند و وضعیت شهر و حرم به‌طور مستمر رصد می‌شود. با این حال، وضعیت نیروی انسانی پلیس مشهد، هم در بخش راهور و هم انتظامی، نیازمند تقویت است و اگر این موضوع با سایر کلانشهرها مقایسه شود، ضرورت تأمین نیروی انسانی و امکانات بیشتر برای مشهد کاملاً مشهود است. همچنین بخشی از تجهیزات موجود نیازمند تأمین اعتبار برای تعمیر و نگهداری هستند و در صورت تأمین نشدن منابع، در این زمینه با مشکل مواجه خواهیم شد.

فرماندار مشهد افزود: یکی دیگر از چالش‌های موجود، فعالیت برخی پلتفرم‌های جعلی است که به‌صورت کاذب محل اقامت به مردم می‌فروشند و در مواردی موجب کلاهبرداری از زائران می‌شوند که لازم است موضوع با جدیت رصد و پیگیری شود. در حوزه حمل‌ونقل نیز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، روشنایی مسیر حرکت زائران پیاده یکی از مطالبات مهم است و با توجه به اینکه این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، پیشنهاد می‌شود امکان اجرای آن بررسی و هزینه و فایده آن مشخص شود.

وی افزود:همچنین درباره استقرار قانونی برخی مواکب در اراضی که از نظر قوانین زراعی دارای محدودیت هستند، لازم است فرآیند قانونی استقرار آنها بررسی و تعیین تکلیف شود.

حسینی گفت: در خصوص توزیع آرد مواکب نیز امسال فرآیند مشخصی برای بررسی میزان نیاز و ظرفیت پخت انجام شد و به میزانی که امکان پخت در هر محل وجود داشت، آرد در اختیار قرار گرفت؛ بنابراین نحوه توزیع آرد باید بر اساس بررسی ظرفیت‌های موجود و میزان نیاز هر نقطه انجام شود.

کد مطلب 6915286

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