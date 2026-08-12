به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات به زائران اظهار کرد: در مشهد با توجه به تجربیاتی که طی چندین سال جمع شده و با توجه به هماهنگی میان دستگاه‌ها، مشکل خاصی در حوزه استقبال، پذیرایی و بدرقه زائران وجود ندارد و امیدواریم این خدمات به شکل مناسبی انجام می‌شود. در حوزه امنیتی نیز تسلط کامل وجود دارد، نیروهای انتظامی و امنیتی در نقاط مختلف مستقر هستند و وضعیت شهر و حرم به‌طور مستمر رصد می‌شود. با این حال، وضعیت نیروی انسانی پلیس مشهد، هم در بخش راهور و هم انتظامی، نیازمند تقویت است و اگر این موضوع با سایر کلانشهرها مقایسه شود، ضرورت تأمین نیروی انسانی و امکانات بیشتر برای مشهد کاملاً مشهود است. همچنین بخشی از تجهیزات موجود نیازمند تأمین اعتبار برای تعمیر و نگهداری هستند و در صورت تأمین نشدن منابع، در این زمینه با مشکل مواجه خواهیم شد.

فرماندار مشهد افزود: یکی دیگر از چالش‌های موجود، فعالیت برخی پلتفرم‌های جعلی است که به‌صورت کاذب محل اقامت به مردم می‌فروشند و در مواردی موجب کلاهبرداری از زائران می‌شوند که لازم است موضوع با جدیت رصد و پیگیری شود. در حوزه حمل‌ونقل نیز این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، روشنایی مسیر حرکت زائران پیاده یکی از مطالبات مهم است و با توجه به اینکه این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شده، پیشنهاد می‌شود امکان اجرای آن بررسی و هزینه و فایده آن مشخص شود.

وی افزود:همچنین درباره استقرار قانونی برخی مواکب در اراضی که از نظر قوانین زراعی دارای محدودیت هستند، لازم است فرآیند قانونی استقرار آنها بررسی و تعیین تکلیف شود.

حسینی گفت: در خصوص توزیع آرد مواکب نیز امسال فرآیند مشخصی برای بررسی میزان نیاز و ظرفیت پخت انجام شد و به میزانی که امکان پخت در هر محل وجود داشت، آرد در اختیار قرار گرفت؛ بنابراین نحوه توزیع آرد باید بر اساس بررسی ظرفیت‌های موجود و میزان نیاز هر نقطه انجام شود.