۳ هزار هیئت مذهبی در حال خدمت رسانی به زائران رضوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی عسکری شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی اظهار کرد: با استفاده از تجربه تشییع پیکر رهبر شهید که آقای استاندار هرکدام از معاونین خود را مسئول یک کارگروه قرار داده بودند، در ستاد اربعین و دهه پایانی صفر نیز هرکدام از معاونین مسئول یک کارگروه شدند و واقعیت امر این است که تجربه بسیار خوبی حاصل شد.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی افزود: کارگروه‌های مختلف تشکیل شدند و دو کمیته ویژه نیز زیر نظر ستاد انجام وظیفه می‌کنند که یکی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و دیگری برنامه‌ریزی و آمار است. هرکدام از این کارگروه‌ها نیز کمیته‌های خاصی زیر نظر خود دارند.

وی ادامه داد: ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز جاده‌های مواصلاتی استان نیز مورد توجه قرار گرفت و برای اینکه حادثه‌ای برای زائران رخ ندهد، اقدامات لازم برای تقویت ناوگان امداد و نجات انجام شد. در بحث خدمات دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اقدامات بسیار خوبی انجام شد و حدود ۳۰۰ مورد بازرسی بهداشتی انجام شده است. در ساماندهی حدود یک میلیون اقامت رسمی، موقت و اضطراری نیز کمیته اسکان و هیئت‌های مذهبی زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی انجام وظیفه کردند و اکنون حدود سه هزار هیئت مذهبی در حال خدمت هستند.

عسکری بیان کرد: از نظر مبلمان شهری و خدمات شهری نیز شهرداری‌ها برای تأمین نیازها و مایحتاج اقدامات لازم را انجام داده‌اند. در بحث آب شرب نیز شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای تانکرهایی را در نظر گرفته‌اند. آب‌های بسته‌بندی که برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید تهیه شده بود نیز به هر میزان که در اختیار داشتیم، به‌خصوص در مسیرهای مواصلاتی برای زائران پیاده توزیع کردیم.

معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی ادامه داد: مصوبات ستاد ملی زیارت همچنان بر زمین مانده است؛ از جمله طرح حرم تا حرم، قطار برقی، قطار سریع‌السیر و شهر فرودگاهی. در مورد حرم تا حرم، وزارتخانه مسیر گرمسار تا سمنان را انجام داده و افتتاح کرده است، اما از ابتدا سؤال ما این بود که چرا این طرح از مشهد شروع نشده و همچنان تأکید ما این است که باید از مشهد آغاز شود.

وی افزود: بحث پارکینگ‌ها در هسته مرکزی شهر همچنان وجود دارد و در بحث سرویس‌های بهداشتی در بافت پیرامونی حرم نیز اقداماتی صورت گرفته است. فراکسیون ارزش‌های اسلامی، قرآن و زیارت مجلس شورای اسلامی نیز از جمله موضوعات مرتبط را در حال پیگیری دارد.