قامتی: سهم دولت در خدمت رسانی به مردم دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوی اظهار کرد: خراسان رضوی در قالب ستاد دولت، برای بخشهای مختلف مأموریت دارد و وقتی زائر وارد استان میشود، برای رسیدن به هدفی که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند، یعنی آرامش، ایمنی و امنیت، همه دستگاههای اجرایی، امنیتی، قضایی و نظامی استان باید در کنار هم قرار بگیرند. مطالبه عمومی مردم این است که سهم دولت در خدمترسانی نیز دیده شود؛ اگر واقعاً خدمت به زائر مطرح است، چرا آزادراه حرم تا حرم از اواسط مسیر شروع شده است؟ همچنین وقتی اعلام میشود در مراسم تشییع رهبر شهید ۱۲ میلیون زائر بهصورت رایگان جابهجا شدهاند، این خدمت از سهم خدماتی استان کسر میشود و باید مشخص شود دولت چگونه آن را جبران میکند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: تمام امکانات دهیاریها و شهرداریهای استان در ایام نوروز و مراسم تشییع به کار گرفته شد و ۷۰ درصد کاهش تصادفات و تلفات جادهای داشتیم. وقتی این ظرفیتها به خدمت گرفته میشود، هزینه دارد و تفاوتی میان دهیاریها و شهرداریهای خراسان رضوی با سایر استانها وجود ندارد. ستاد ملی زیارت نزدیک به ۲۰ سال است که تشکیل شده و اگر مصوباتی داشتهایم، باید مشخص شود کدامیک اجرایی شده است. حتی موضوع بسیار کوچکی مانند تأمین سرویس بهداشتی در مسیرها و موضوع پتو باید مشخص و جمعبندی شود. تقاضا دارم ساختار این مأموریتها بهدرستی تدوین، شرح وظایف و مأموریتها مشخص و منابع آن نیز دیده شود. با این همه زائر و مناسبت، تعداد آمبولانسهای خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری کمتر است و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه همچنین رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، نیز اظهار کرد: با کمک خوبی که همکاران در وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی انجام دادند، تدارک کالاها و اقلام ضروری مورد نیاز مردم استان بهطور کامل و حتی بیش از نیاز انجام شده و اقلام مورد نیاز برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و دهه آخر صفر تأمین شده است. در خصوص نحوه توزیع آرد نیز، وزارت جهاد کشاورزی تأمین را بهصورت کامل انجام داده و موضوع برای اجرا به کارگروه آرد و نان شهرستانها و فرمانداران ابلاغ شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: کل آرد مورد نیاز استان حدود پنج هزار تن برآورد شد که تمام آن تأمین و برای مراسم تشییع به میزان مورد نیاز در اختیار قرار گرفت. اینکه آرد به چه شکلی توزیع شود، چه میزان در اختیار نانواییهای نوع یک و دو، نانواییهای اطراف حرم، مواکب یا نانواییهایی که بهصورت انبوه تولید میکنند قرار گیرد، در حوزه اختیار و مسئولیت شهرستانهاست و باید بر اساس نیاز، مدیریت و توزیع شود. بنابراین تأکید میکنم که صددرصد آرد مورد نیاز تأمین شده و موضوع تأمین با موضوع نحوه توزیع آن متفاوت است و فرمانداران و مسئولان شهرستانی باید در این زمینه مدیریت لازم را انجام دهند.
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