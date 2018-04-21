سهم شهرستان ها از اعتبارات و تسهیلات اشتغال مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا امیرحسنخانی شنبه شب در جلسه مشترک کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی، اظهار کرد: آموزش و کارشناسی اولیه برخی طرح های اشتغال مشکل دارد.

وی با بیان اینکه اگر طرح های روستایی با شکست مواجه شود قطعا دچار مشکل خواهیم شد، افزود: ثبت نام طرح ها هزینه بر است و زمانی که طرح برگشت می خورد موجب نارضایتی مردم می شود لذا باید تدابیری در این خصوص اندیشیده شود.

وی با اشاره به اینکه نباید برای مردم نارضایتی ایجاد کرد، عنوان کرد: توزیع شهرستانی اعتبارات و تسهیلات اشتغال باید در کمیته اجرای طرح ها دیده و سهم هر شهرستان مشخص شود.

وی با بیان اینکه باید بحث اصلاح نژاد دام را جدی بگیریم، گفت: استان خراسان جنوبی باید مرکزی برای اصلاح نژاد دام داشته باشد و دام را از خارج وارد کند.

نماینده مردم شهرستان های طبس، فردوس، سرایان و بشرویه در مجلس با اشاره به اینکه نباید آموزش و تجربه مردم استان را در کشاورزی و دامداری نادیده بگیریم، عنوان کرد: میدان را برای مردم فراهم کنیم تا با اصلاح نژاد به معیشت مردم استان کمک شود.

وی با بیان اینکه بانک ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید گزارش دهند که چند درصد از صندوق توسعه ملی در استان استفاده کرده اند، اظهار داشت: ضعف است برای استان خراسان جنوبی که سهمی در استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی نداشته باشد لذا باید بتوانیم از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه دولت باید مشوقی بگذارد که سرمایه گذار وارد استان شود و از صندوق توسعه ملی نیز استفاده کند، بیان کرد: اگر ریسک این را داشته باشیم و به مردم نه نگوییم بسیاری از مشکلات مردم برطرف می شود.