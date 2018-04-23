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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۵۷

همزمان با اجلاس تهران؛

ایران رئیس اجلاس فرماندهان دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند شد

ایران رئیس اجلاس فرماندهان دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند شد

ریاست اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند رسما به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری اجلاس نظامی فرماندهان نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند که در هتل اسپیناس پالاس تهران در حال برگزاری است، «آدمیرال نظام الدین احمد» فرمانده نیروی دریایی بنگلادش که کشور او از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ ریاست اجلاس IONS  را در اختیار داشت، در حضور سرلشکر باقری رییس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان، ریاست اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند را با اهدای یک تلسکوپ نمادین به امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد.

همچنین تمبر یادبود اجلاس IONS - ۲۰۱۸ به طور مشترک توسط سرلشکر باقری، دریادار خانزادی و فرمانده نیروی دریایی بنگلادش ممهور شد.

کد مطلب 4278435
هادی رضایی

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