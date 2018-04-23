به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، «درد با درمان» نوشته نعیما کرمی درباره یک راننده تاکسی است که از کارش خسته است. او به توصیه همسرش به رادیو گوش می دهد و تغییراتی در احوالش ایجاد می شود که ...

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون جواد پیشگر، علی اصغر دریایی، افسانه محمدی، مونا صفی، مجید سهرابی، امیرعباس توفیقی، صفا آقاجانی، محمودرضا قدیریان و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

«درد با درمان» به صدابرداری رضا طاهری و افکت محمدرضا قبادی فر، چهارم اردیبهشت ماه ساعت ۱۵:۱۵ از رادیو نمایش پخش می شود.