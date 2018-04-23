بوشهر ظرفیت دو تیم لیگ یکی را ندارد/ ایرانجوان رفت تا شاهین بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، درست یک هفته بعد از آن که شهر فوتبالی بوشهر جشن صعود تیم قدیمی شاهین (شهرداری) بوشهر به لیگ یک را برپا کرد، تیم ایرانجوان غزل خداحافظی از لیگ یک را خواند و راهی لیگ دسته دوم کشور شد تا شهر فوتبالی بوشهر که فوتبالیست‌های زیادی در سطح اول فوتبال ایران دارد به صورت همزمان داراری دو تیم در لیگ یک نباشد. گویی بوشهر ظرفیت دو تیم لیگ یکی را ندارد. باید یکی برود تا یکی بیاید. باید ایرانجوان برود تا جا برای شاهین باز شود.

شاهین بوشهر از قدیمی ترین تیم های فوتبال ایران است که روزگاری به سطح اول فوتبال ایران هم رسید و در لیگ برتر با هواداران پرشورش حضور یافت. این تیم حتی به فینال جام حذفی هم رسید و در یک قدمی کسب اولین جام تاریخش ایستاده بود که مقابل استقلال در ضربات پنالتی کم آورد.

شاهین بعد از آن دچار مشکلات مالی و مدیریتی شد و این مشکلات باعث شد تا این تیم از لیگ برتر به لیگ یک و سپس به لیگ دو سقوط کند. اما مشکلات مالی و مدیریتی همچنان حلقه محاصره را بر این تیم تنگ می‌کرد و این روند آنقدر ادامه پیدا کرد تا کار آن به انحلال کشید.

بعد از چند سال شاهین با هویتی جدید و تحت نظر شهرداری دوباره متولد شد. شاهینی دیگر تا یاد و خاطره شاهین پر قدمت بوشهر را زنده کند. شاهین جدیدی که می‌تواند جانشینی برای شاهین منحل شده قدیم باشد. این تیم در فصل جاری در لیگ دسته دوم حضور داشت و بعد از صعود به مرحله دوم مسابقات با هدایت مهدی پاشازاده به لیگ دسته اول صعود کرد که این صعود مقارن شد با سقوط ایرانجوان از لیگ یک به لیگ دو.

در فصل آینده بوشهر همچنان یک تیم در لیگ یک دارد و یک تیم در لیگ دو. با این تفاوت که بر خلاف فصل جاری، در فصل بعد شاهین شهرداری بوشهر در لیگ دسته اول حضور دارد و ایرانجوان در لیگ دسته دوم.