به گزارش خبرنگار مهر، استان مازندران تنها یک گام تا تحقق آرزوی هفده ساله داشتن یک تیم در لیگ برتر فاصله دارد. اگر شاهد اتفاقات عجیب و معجزات فوتبالی نباشیم، هفته آینده یکی از دو تیم نساجی یا خونه به خونه رخت لیگ برتر بر تن خواهند کرد تا در پایان ماراتن نفس گیر لیگ یک، مازندران هم برای اولین بار صاحب یک سهمیه در این مسابقات باشد. اما این که مقصد دیگر تیم های لیگ برتری در فصل آینده برای دیدار با نماینده مازندران قائمشهر باشد یا بابل، سئوالی است که پاسخ آن هفته آینده مشخص می‌شود.

تنها یک امکان وجود دارد که مازندرانی‌ها از تحقق آرزوی دیرینه شان محروم شوند. تنها در صورتی که اولا بادران موفق شود تیم ماشین سازی را در تبریز شکست دهد و به صورت همزمان خونه به خونه در بابل مقابل برق جدید شیراز و نساجی در تهران مقابل راه آهن شکست بخورند که به وقوع پیوستن همزمان این سه حالت بسیار بعید است.

البته پیروزی بادران بر ماشین سازی در تبریز خیلی اتفاق عجیبی نمی‌تواند باشد. به خصوص که بادرانی‌ها حالا روزنه‌ای از امید برای شان باز شده است. اما تصور شکست خوردن خونه به خونه در خانه مقابل برق جدید شیراز قدری سخت است. شاید در بدترین حالت ممکن برق شیراز بتواند نماینده بابل را متوقف کند که در این صورت هم قطعا یک تیم مازندرانی راهی لیگ برتر می‌شود.

اما حتی اگر بادران در تبریز پیروز شده و خونه به خونه در بابل شکست بخورد، شکست خوردن نساجی مقابل راه آهن حتی از تصور هم خارج است. راه آهنی که در این فصل به هیچ تیمی نه نگفته و از همان ابتدای کار در قعر جدول قرار داشته و ۲۷ شکست از ۳۳ بازی دارد، بسیار بعید است که قادر به شکست دادن نساجی باشد.

اما این احتمال وجود دارد که هر دو تیم نساجی و خونه به خونه در آخرین دیدار خود مقابل حریفان شان پیروز شوند که در این صورت کار به گلشماری می کشد. در این صورت هرچند تفاضل گل خونه به خونه نسبت به نساجی بهتر است، اما با توجه به شرایط راه آهن و شکستهای پرگل این تیم در هفته‌های اخیر، هیچ بعید نیست شاگردان نکونام بتوانند ۴ گل عقب مانده از خونه به خونه را در این بازی جبران کرده و جواز حضور در لیگ برتر را بگیرند.

پاسخ همه این سئوالات کمتر یک هفته دیگر مشخص می شود و روز یکشنبه آینده معلوم می شود کدام تیم ها جشن صعود به لیگ برتر خواهند گرفت.