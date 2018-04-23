ظریف: باید به فقدان گفتگو در منطقه پایان دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ، محمدجواد ظریف در آغاز سخنرانی خود در نشست شورای روابط خارجی آمریکا با بیان این مطلب اظهار داشت: من نمی خواهم درباره استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه ایران صحبت کنم زیرا همه شما درباره آن می دانید. من به عنوان دیپلمات جوان پیش نویس یک نامه ای را به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشتم که از طریق دکتر ولایتی،وزیر خارجه وقت فرستاده شد و از دبیر کل سازمان ملل متحد پرسیدم تا ببینید آیا می توان تمهیدات منطقه ای برای جلوگیری از گسترش مناقشه در خلیج فارس ایجاد کند. این نامه مربوط به تاریخ ۱۹۸۵ یا ۱۹۸۶ بود. این نامه بعدا اساس پاراگراف هشت قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد شد که به جنگ ایران و عراق خاتمه داد. این پاراگراف از دبیر کل خواست تمهیدات منطقه ای میان کشورهای در خلیج فارس فراهم کند تا از گسترش مناقشه و شدت گرفتن بیشتر اوضاع خودداری کنند.

وی افزود: ما شروع به اجرای قطعنامه ۵۹۸ یعنی آتش بس و خروج نیرو کردیم. حتی این پاراگراف از دبیر کل خواست علت های آغاز این مناقشه را بررسی کند. دبیر کل بعدا با گزارشی آمد و همانطور که همه شما می دانید گفت عراق جنگ هشت ساله را شروع کرد که منجر به نابودی بسیار شد اما متاسفانه وضعی شد که جامعه بین المللی از متجاوز تقریبا به صورت کامل حمایت کرد. دبیر کل هرگز به پاراگراف هشت نرسید زیرا کشورهای منطقه با آن راحت نبودند. دو سال بعد از جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، صدام حسین تفنگش را در دست گرفت- در حقیقت تفنگ های آنها را در دست گرفت زیرا در حقیقت آنها بودند که برای او آورده بودند و علیه کشوری نشانه رفت که این تسلیحات را برای وی فراهم کرده بود. کویت هدف اولیه بود اما این پایان جاه طلبی وی نبود.وی (صدام) در پیامی که برای ما فرستاد گفت که ما قصد داریم خلیج فارس را بگیریم. معنایش این بود که وی می خواست سراسر منطقه را بگیرد.

وزیر امور خارجه ایران گفت: ما فاجعه های زیادی را در منطقه مان دیده ایم. ما پیش بینی کرده بودیم جنگ سوم یا چهارم خلیج فارس فقط موجب افراطی گری بیشتر خواهد شد. ما اکنون در وضعی بسر می بریم که الان در آن قرار داریم. این جانبداری را بشکنید و روابط جدیدی را شروع کنید. ما معتقدیم در منطقه خود از گفتگو به خصوص زمانی که اینجا (نیویورک) هستیم، آسیب دیده ایم. همسایگان ما به خصوص عربستان سعودی می خواهند این احساس را ایجاد کند که ما تهدید موجودیتی هستیم. ما اساس نهادی برای این گفتگو منطقه ای را داریم. ما نیاز داریم محیطی ایجاد کنیم که همه را شامل شود.

وزیر خارجه کشورمان بیان داشت: ما باید مجموعه ای از اصول را برای حل و فصل مشکلات در منطقه رعایت کنیم که از جمله از آن عدم دخالت در امور یکدیگر و سپس آغاز اقدامات اعتمادساز است. در صورتی که منطقه به سمت تغییر گسترده پیش نرود و قدرتهای بزرگ نیز در این روند کمک کننده نباشند، آمریکا صرف نظر از اینکه چقدر سلاح به منطقه بفروشد باز هم زیان خواهد دید زیرا باید هزینه های بیشتری متحمل شود.

محمدجواد ظریف افزود در جنگ های کنونی هیچ برنده ای وجود ندارد و همه بازنده اند، یک کشور مردم خود را در جنگ از دست می دهد و کشور دیگر پول خود را. دوره بازی های مجموع صفر در جامعه بین المللی به سر آمده است و همه یا برنده یا بازنده ایم.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دوره نفوذ هژمونی مدتهاست به سر آمده است اما آمریکا پس از جنگ سرد باز تلاش کرد این روند را ادامه دهد.

وی افزود برای آنکه منطقه ای قدرتمند داشته باشیم نباید تلاش کنیم که قدرتمندترین در منطقه باشیم و اگر کشوری تلاش کند که قدرتمندترین باشد در جهت نابودی منطقه گام برداشته است.



ظریف درباره عربستان سعودی گفت: ما را به مداخله در امورشان متهم می‌کنند. مواردی وجود دارد که آن‌ها (عربستان) در امور داخلی ما دخالت کرده‌اند، اما ما هرگز مانند ولی‌عهد سعودی نگفته‌ایم که درگیری را به داخل خاک عربستان خواهیم کشید.

وزیر امورخارجه کشورمان در نیویورک گفت: مردم ایران انتظارات اقتصادی بیشتری دارند. در دولت ترامپ هیچ مجوزی از سوی OFAC صادر نشده و دولت آمریکا برجام را نقض کرده است