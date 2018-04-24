بارندگی و سیل در دامغان ۲۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد

سید حسن طباطباییان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بارندگی و سیل اواخر فروردین ماه سال جاری در دامغان ۲۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد، تأکید کرد: برودت هوا و سرمازدگی در این ایام به ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی، ۳۵ هکتار از محصولات جالیزی و ۶۵۰ هکتار باغ پسته شهرستان شامل مناطق دیباج، کلاته، امیریه، جنوب و شرق دامغان خسارت وارد کرد.

وی افزود: بر اساس برآورد اولیه از سوی کارشناسان جهاد کشاورزی، میزان خسارت سرمازدگی بیش از ۱۶ میلیارد تومان بوده که مراتب به ستاد مدیریت بحران استان سمنان اعلام شده است.

بیمه مشکل کشاورزان دامغانی

دبیر ستاد مدیریت بحران دامغان، خاطرنشان کرد: متأسفانه از ۱۷ هزار هکتار باغات شهرستان، تنها دو هزار هکتار در مقابل حوادث بیمه هستند در حالی که کشاورزان و باغداران برای جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه باید باغات و مزارع خود را بیمه کنند.

طباطباییان بابیان اینکه در سال زراعی جاری، میزان بارش در دامغان ۵۰ میلی‌متر، و دیباج ۸۶ میلی‌متر بوده است، گفت: بارش باران در اواخر ماه فروردین امسال علاوه بر پرآب شدن بندهای خاکی و تورکینست ها باعث شد ۶۰ هزار متر مکعب آب سد خاکی شهید شاهچراغی دامغان نیز افزایش پیدا کند که جای خوشحالی دارد.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از کشاورزان و همچنین مدیریت منابع آبی نیز تاکید کرد.