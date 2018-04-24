بانک مرکزی در شناسایی و واگذاری اموال مازاد بانک ها قصور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز که به بررسی گزارش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص نحوه واگذاری اموال مازاد بانک ها اختصاص داشت، با انتقاد از عدم حضور ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و آمدن معاون وی اظهار داشت: انتظار داریم وقتی مجلس دعوت می کند شخص آقای سیف حضور یابد. هر چند که ما برای آقای کمیجانی (معاون نظارت بانک مرکزی) که در جلسه حضور دارند نیز احترام قائلیم اما بانک مرکزی مدتی است که همکاری لازم را ندارد.

وی خطاب به رئیس مجلس گفت: شما گفته بودید مسائل ارزی را بررسی کنیم، الان مدتی است که نه آقای سیف و نه معاون ارزی او در جلسات کمیسیون حاضر نمی شوند، این مسائل را به آقای رئیس جمهور تذکر دهید.

علی لاریجانی هم در پاسخ تاکید کرد: حتما باید بیایند، معنی ندارد وقتی دعوت می شوند حضور نیابند.

پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه هیچ گزارش مشخصی که وضعیت ایفای تکالیف بانک ها را در این حوزه مشخص کند نداریم، گفت: اگر قرار باشد اعلام کنند که ۱۸ بانک و موسسه هنوز گزارش هایشان توسط حسابرسی تایید نشده، آن هم در حالی که سه سال از تصویب قانون گذشته، چطور می توان قانون را اجرا کرد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت:تازه الان اعلام می کنند که دارند زیرساخت ها را آماده می کنند، این نشانه قصور بانک مرکزی در اجرای قانون است.

وی ادامه داد: در رابطه با سهام دولت در اموال بانک ها و بنگاه ها و نحوه تعیین تکلیف آن هم هیچ گزارشی نداده اند؛ همچنین در خصوص نرخ مالیاتی ۲۸ درصد برای این اموال که در قانون آمده، هیچ گزارشی از سوی سازمان امور مالیاتی به ما نداده اند.

پورابراهیمی از رئیس مجلس خواست تا فرصتی به کمیسیون اقتصادی داده شود تا یک گزارش جمع بندی شده ظرف یک ماه آینده آماده کنند که این موضوع با استقبال رئیس مجلس همراه شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین افزود: دوستان اعلام کرده اند که ۱۵ هزار میلیارد تومان واگذاری داشته اند. اما گزارش افزایش سرمایه بانک ها را که باید از این محل صورت بگیرد ارائه نداده اند.