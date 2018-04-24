تقاضای سرمایه گذاری در مازندران ۵۸ درصد رشد یافت

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و با بیان اینکه شعارهای سال به صورت منظومه ای است و خروجی آن حرکت ساز و تمدن ساز است گفت: این شعارها باید صورت یکپارچه و منظومه دیده شود تا اثرگذاری ملی و پایدار داشته باشد.

وی با اشاره به سه ضلع شعار سال جاری از مردم به عنوان یک ضلع تحقق شعار سال یاد کرد و گفت: مردم با خرید تولیدات داخلی می توانند در این حوزه نقش آفرین باشند، همچنین تولیدکنندگان با تولیدات باکیفیت و بادوام اعتمادسازی لازم داشته باشند.

وی با اظهار اینکه باید با تولیدات استاندارد و کیفی مشتریان را پایدار کنیم تصریح کرد: دولت نیز با قوانین و تسهیل گری، محیط را برای تولیدکننده و تولید فراهم کنند.

استاندار مازندران با بیان اینکه مازندران قطب کشاورزی کشور محسوب می شود گفت: دولت یازدهم رفع کاستی های زیرساختی و نیازهای مبرم استان مازندران را در دستور کار قرار داده است تا روند توسعه پایدار را محقق می کند.

اسلامی به موانع موجود در حوزه زیرساختهای اشاره و اضافه کرد: اعطای تسهیلات برای فعالان اقتصادی و کشاورزی و توسعه واحدها از اقدامات به شمار می رود و تقاضا برای ایجاد واحدهای تولیدی در استان ۵۸ درصد رشد یافته است.

وی افزود: در سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد تومان سمرایه گذاری در استان افتتاح شده است و این نشان دهنده افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در استان است و واحدهای جدید تولیدی سال قبل چهار هزار شغل مستقیم در استان ایجاد کرده اند.