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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۵۲

استاندار مازندران:

تقاضای سرمایه گذاری در مازندران ۵۸ درصد رشد یافت

تقاضای سرمایه گذاری در مازندران ۵۸ درصد رشد یافت

ساری - استاندار مازندران گفت: تقاضا برای سرمایه گذاری و ایجاد واحدهای تولیدی در استان در دولت یازدهم ۵۸ درصد نسبت به دولت های قبل بیشتر شده است.

محمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و با بیان اینکه شعارهای سال به صورت منظومه ای است و خروجی آن حرکت ساز و تمدن ساز است گفت: این شعارها باید صورت یکپارچه و منظومه دیده شود تا اثرگذاری ملی و پایدار داشته باشد.

وی با اشاره به سه ضلع شعار سال جاری از مردم به عنوان یک ضلع تحقق شعار سال یاد کرد و گفت: مردم با خرید تولیدات داخلی می توانند در این حوزه نقش آفرین باشند، همچنین تولیدکنندگان با تولیدات باکیفیت و بادوام اعتمادسازی لازم داشته باشند.

وی با اظهار اینکه باید با تولیدات استاندارد و کیفی مشتریان را پایدار کنیم تصریح کرد: دولت نیز با قوانین و تسهیل گری، محیط را برای تولیدکننده و تولید فراهم کنند.

استاندار مازندران با بیان اینکه مازندران قطب کشاورزی کشور محسوب می شود گفت: دولت یازدهم رفع کاستی های زیرساختی و نیازهای مبرم استان مازندران را در دستور کار قرار داده است تا روند توسعه پایدار را محقق می کند.

اسلامی به موانع موجود در حوزه زیرساختهای اشاره و اضافه کرد: اعطای تسهیلات برای فعالان اقتصادی و کشاورزی و توسعه واحدها از اقدامات به شمار می رود و تقاضا برای ایجاد واحدهای تولیدی در استان ۵۸ درصد رشد یافته است.

وی افزود: در سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد تومان سمرایه گذاری در استان افتتاح شده است و این نشان دهنده افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در استان است و واحدهای جدید تولیدی سال قبل چهار هزار شغل مستقیم در استان ایجاد کرده اند.

کد مطلب 4279495

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