به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در تذکری نسبت به عدم حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه بررسی عملکرد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در واگذاری بنگاه‌های تملیکی بانک‌ها انتقاد کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این انتقاد گفت: طبق گفته معاون ایشان، جلسه‌ای در خصوص ارز در بانک مرکزی برگزار شد که به علت همزمانی، امکان حضور ایشان وجود نداشته است.

ذوالنور اظهار داشت: این جلسه هم اهمیت داشت، می‌توانستند جلسه داخلی ارز را جابجا کنند؛ شأن و منزلت مجلس را باید حفظ کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خطاب به لاریجانی گفت: حضرتعالی در این موضوع جدی‌تر ورود کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما به ایشان تذکر می‌دهیم.

ذوالنور ادامه داد: رئیس‌جمهور می‌گوید دستگاه‌های نظارتی باید بر مبنای قانون عمل کنند نه عقل ناقص خود، عقل ناقص که مرجع عمل دستگاه‌های نظارتی نیست. اگر قرار باشد آقای رئیس‌جمهور این‌طور عمل کند، زیرمجموعه‌هایشان آنطور عمل می‌کنند.

وی از لاریجانی خواست تا در صیانت از شأن مجلس جدی‌تر ورود کند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید وظیفه خود را بر اساس قانون انجام دهند و باید تلاش کنیم با ادبیاتی صحبت کنیم که این مسائل به وجود نیاید.