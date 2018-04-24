شهرداران دشتی مکلف به خرید مصالح مورد نیاز خود از شهرستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح سه شنبه در سومین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید شهرستان دشتی اظهار داشت: در حال حاضر مسائل اقتصادی یکی از دغدغه های اصلی مسئولین نظام است که در همین راستا ضرورت دارد مدیران شخصا با حضور در جلسات نسبت به رفع موانع تولید اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه شهرداران مصالح مورد نیاز خود را از شهرستان تامین کنند، افزود: برای اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهرستان دستگاه‌های اجرایی و بویژه شهرداران مصالح مورد نیاز خود را از واحدهای تولیدی دشتی تامین کنند تا کارگاه‌های تولیدی حمایت شوند.

نادری تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان که مرتبط با حوزه سرمایه گذاری و اشتغال هستند در ادارات خود برای پیگیری خاص جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و سهولت این امور یک نفر را انتخاب کنند.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه وظیفه ما بعنوان مسئول تنها اقداماتی بصورت اداری نخواهد بود خواستار جدیت مدیران دستگاه های اداری شهرستان در بحث رفع موانع تولید شد.

نادری تصریح کرد: باید از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در راستای ایجاد اشتغال در سطح شهرستان استفاده کنیم و واحدهای غیر فعال حمایت تا اشتغال ایجاد شود.

پیش از این جلسه فرماندار دشتی با حضور در چهار کارگاه تولیدی نیمه فعال در بخش مرکزی از نزدیک مسائل و مشکلات آنها بررسی و دستورات لازم جهت رفع مشکلات این واحدها از جمله تضمین خرید توسط شهرداران و دستگاه های مرتبط، رفع مشکل نقدینگی در قالب پرداخت تسهیلات، حل مشکلات مالیاتی و بیمه ای این کارگاه ها را نیز صادر کرد که به حمد الله رضایت مندی خوبی در بین صاحبان این واحدها صورت گرفت.