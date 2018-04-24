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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

قوامی در صحن مجلس:

اموال به گل نشسته بانک‌ها مدیریت شود

اموال به گل نشسته بانک‌ها مدیریت شود

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بسیاری از اموال بانک‌ها به گل نشسته‌ است و باید مدیریت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص اجرای حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در خصوص واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها اظهار داشت: در بسیاری موارد کیفیت املاک مازاد بانک‌ها که فاقد مشتری هم هستند، پایین است.

وی با بیان اینکه دارایی‌های برخی بانک ها دارایی‌های خوبی نیست، عنوان کرد: از آنجایی که بانک‌ها واسطه میان مردم و سپرده آنها هستند، باید از سپرده سهامداران حمایت کنند که در این زمینه برخی از این دارایی‌ها، مشاع با مردم محسوب می‌شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: برخی املاک و اموال بانک‌ها به دلیل شرایط اقتصادی از سمت مردم به تملک بانک‌ها درآمده است لذا هنوز مباحث حقوقی در خصوص آنها وجود دارد و از آنجایی که کاملا به بانک‌ها واگذار نشده نمی‌توان آنها را اموال بانک دانست.

قوامی همچنین تصریح کرد: با توجه به محدودیت نقدینگی در بورس لازم است اقداماتی صورت گیرد که مجلس، دولت و وزارت اقتصاد از سوی دیگر باید در این زمینه تدبیری بیندیشند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه بسیاری از اموال بانک‌ها به گل نشسته‌ است و باید مدیریت شود، خاطرنشان کرد: صرفا چند موسسه و بانک ارزش نقدی خود را در سال ۹۶ ارائه کرده‌اند و مابقی به علت برخی مشکلات هنوز دارایی‌های خود را شفاف نکرده‌اند که البته بخش اعظمی از این دارایی‌ها کاملا در دست بانک‌ها قرار ندارد.

کد مطلب 4279619

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