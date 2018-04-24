روایت کریمی قدوسی از مدیران دولتی «باشگاه نفت و نیرو»/ پاسخ زنگنه

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد از بیژن زنگنه وزیر نفت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در ابتدای جلسه زنگنه با اشاره به سؤال نماینده مردم مشهد گفت: ایشان نظرشان این است که گروهی سِری در وزارت نفت با مسئولیت بنده علیه امنیت ملی کار می‌کند؛ مشخص کنند که این گروه سِری چه کسانی هستند.

در ادامه جواد کریمی قدوسی اظهار داشت: آقای زنگنه نباید سؤال مطرح کند، ایشان باید در مورد باشگاه‌ اندیشه‌ورزان نفت و نیرو و محصولات این باشگاه توضیح بدهد.

وی ادامه داد: حوزه نفت و گاز همیشه مورد طمع و نفوذ بوده است. قبل از انقلاب اساسنامه این وزارتخانه را انگلیسی‌ها نوشتند. در حال حاضر نیز نگرانی‌هایی درباره نفوذ آنها وجود دارد و هشدارهای امنیتی مطرح می‌شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدفم جلوگیری از تکرار حوادث گذشته است، افزود: نگاه من به صنعت نفت و نیرو به عنوان یک صنعت پیشران بزرگ اقتصادی است، دهها هزار کارشناس در این صنعت رشد کرده است و امروز باید این صنعت به یک رقیب بزرگ برای شرکت‌های خارجی تبدیل می‌شد، اما متأسفانه شاهد افول این صنعت هستیم.

کریمی قدوسی تصریح کرد: این صنعت در هشت سال دفاع‌مقدس و انقلاب اسلامی نقش مهمی داشت و به حدی راهبردی است که اگر در ایران هیچ صنعتی غیر از نفت وجود نداشت، تنها با اتکا به این صنعت ۸۰ میلیون جمعیت کشور باید از بهترین شرایط زندگی برخوردار باشد.

به گفته وی، استان خوزستان که ذخیره‌گاه نفت و نیرو است، از شرایط خوبی برخوردار نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: نگاه من خیرخواهانه است، اگر آقای زنگنه به جای وقتی که برای باشگاه نفت و نیرو می‌گذارد که فقط ۲۰۰ نفر هستند، تلاش می‌کرد ۲۰۰ شرکت سهامی در نفت تشکیل بدهد و سهام آن را به مردم بدهد، می‌توانستیم لقب ژنرال را به ایشان بدهیم.

در ادامه بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: بخشی از درآمدهای نفتی برای توسعه مناطق نفتی است و در این راستا تلاش کرده‌ام.

وی با بیان اینکه در زمینه صادرات نفت مجری سیاست‌های نظام هستم، افزود: در سال ۷۴ مقام معظم رهبری سیاست‌های حوزه نفت و گاز را ابلاغ فرمودند که بر افزایش تولید صیانت شده نفت با تأکید بر رویکرد قدرت سیاسی، امنیتی و اقتصادی تأکید داشت.

وزیر نفت با اشاره به قدرت سیاسی و امنیتی فروش نفت گفت: امروز در دنیا کسی جرأت تحریم روسیه را ندارد، زیرا روسیه ۲۰۰ میلیارد مترمکعب گاز به اروپا صادر می‌کند و اگر تحریم شود، اروپا زمین می‌خورد بنابراین افزایش فروش نفت، قدرت امنیتی ایران را افزایش می‌دهد.

زنگنه ادامه داد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه میادین نفت و گاز در میادین مشترک تأکید شد. در قانون برنامه نیز تأکید شد که تولید نفت ایران به دو میلیون بشکه افزایش یابد و ۲۰۰ میلیارد دلار در نفت سرمایه‌گذاری شود. ما به سرمایه و تکنولوژی خارجی نیاز داریم.

وی افزود: طرح ۶ میلیارد دلاری را طراحی کردیم که منابع آن را از داخل به دست خواهیم آورد. در طرح‌های خارجی هم ۲۰ درصد پروژه به ایرانی‌ها واگذار می‌شود. در قراردادی که با توتال بستیم، ۸۰ درصد مناقصه‌هایی که توتال برگزار کرد، پروژه‌هایش را به ایرانی‌ها واگذار کرد.

زنگنه خطاب به نمایندگان گفت: خدا وکیلی من نگاه به خارج دارم؟ مپنا را چه کسی در این کشور درست کرد؟ شرکت پتروپارس را چه کسی ایجاد کرد؟ تحول عظیم در پتروشیمی‌ها برای جلوگیری از خام‌فروشی کار چه کسی بود؟ با گازرسانی روستایی بالای ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار شغل ایجاد کردیم.

وی خاطرنشان کرد: من به دنبال این نیستم که برای عظمت ایران از خارجی‌ها استفاده نکنم. این ترس از خارجی چیست؟ ما باید اینها را به کار بگیریم و تکنولوژیشان را یاد بگیریم و استفاده کنیم. شما برای تیم فوتبالتان هم مربی خارجی به کار می‌گیرید.

وزیر نفت در ادامه و در پاسخ به سوال کریمی قدوسی درباره طرح برندینگ جایگاه های عرضه سوخت، هدف از این طرح را بهبود ارائه خدمات و تنظیم روابط جایگاه داران و کامیون داران عنوان کرد و گفت: هیچ انحصاری در این طرح وجود ندارد.

زنگنه ادامه داد: ما با ۳ هزار و ۵۰۰ جایگاه بنزین و گازوئیل و ۲۵۰۰ جایگاه CNG روبرو هستیم و یک شرکت پخش ایجادشده که ۱۷ هزار نفر نیرو دارد و فشار آن بر مردم است؛ برندینگ، بر جایگاه ها و کیفیت کار آنها نظارت می کند وگرنه این روشی که الان داریم مناسب نیست.

وی تصریح کرد: این طرح اختیاری بوده و هم به نفع جایگاهداران است و هم به نفع کامیون داران.

وزیر نفت تأکید کرد: برندها واسطه نیستند؛ ۸۵ شرکت در این زمینه فعال هستند که ۷ درصد بنزین و ۳ درصد گازوئیل را آنها توزیع می کنند.

زنگنه در ادامه درباره نفوذ فامیل های باند قدرت و ثروت در باشگاه نفت و نیرو و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات وزارت نفت اظهار داشت: این باشگاه در سال ۹۰ که من وزیر نبودم ایجاد شد و من هم یک عضو ساده در آن هستم و کسی یک ریال هم حق عضویت نمی گیرد.

وی افزود: ماهی یک جلسه در یک مکان اجاره ای تشکیل می دهند و من هم در طول ۵ سال گذشته، کلاً دو سخنرانی در آن داشته ام.

وزیر نفت با بیان اینکه یک عمر در این کشور با آبرومندی کار کرده ام، عنوان کرد: اشکالی ندارد که با هم مخالف باشیم، نسبت به هم متنفر نباشیم و اگر یک کاری به صورت سری اما قانونی و برای منافع ملی باشد، اشکالی ندارد.

وی تأکید کرد: نفت و گاز و پتروشیمی می تواند موتور پیشران اقتصاد کشور باشد و سالی ۴۰-۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری، می تواند کشور را متحول کند به شرطی که کار را مدیریت کنیم.

کریمی قدوسی: باشگاه نفت و نیرو به وزارت نفت در سایه تبدیل شده است

در ادامه کریمی قدوسی نماینده مشهد در توضیح سوال اظهار داشت: هیچ نماینده ای از حضور شرکت های سرمایه گذاری خارجی نمی ترسد و ملت ایران هم در این رابطه از کسی نمی ترسند.

وی خطاب به وزیر نفت گفت: شما چندی پیش یک بار به خاطر طرح برندینگ از این مجلس کارت زرد گرفتید. یعنی مجلس مخالف است، آیا طرح را متوقف کردید؟

وی خطاب به زنگنه ادامه داد: کرسنت هم نتیجه عملکرد حضرتعالی بوده است که ۲۰ میلیارد دلار از بابت آن به کشور خسارت وارد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: هیچ کسی به شما تهمت دزدی نزده است؛ شما در فراکسیون ولایت گفتید که اگر نفت خام را بفروشیم ما را تحریم نمی کنند. آیا معنای این حرف، آن نیست که بدهیم ببرند تا به ما کاری نداشته باشند؟! در سیاست های کلی نظام تأکید شده که صادرات فرآورده های نفتی باید جایگزین خام فروشی شود.

کریمی قدوسی تأکید کرد: یک کار مثبت شما دیروز بود که با نگاه به درون، برای توسعه خط گاز مکران با وزارت دفاع قرارداد بستید، این کارها باید توسعه یابد، مگر توتال همه فناوری ها را خودش دارد!

کریمی قدوسی در ادامه و در خصوص باشگاه نفت و نیرو با بیان اینکه ما موافق هیئت های اندیشه ورز هستیم، تصریح کرد: باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو در عمل به وزارت نفت در سایه تبدیل شده، انگار وزرای نفت و نیرو را این باشگاه مدیریت می کند و اعضای هیئت مدیره آنها را هم مدیران دولتی تشکیل می دهند و برای نفت کشور تصمیم گیری می کنند.

وی تصریح کرد: آقای حسینی کسی که الگوی قرارداد IPC را ارائه داد، عضو علی البدل هیئت امنای این باشگاه است؛ همین ها الگوی برجام نفتی را ارائه می کنند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای باشگاه نفت و انرژی از رانت های اطلاعاتی در حوزه انرژی استفاده می کنند و تصمیم دارند که از سال ۱۴۰۰ به بعد هم در کانون تصمیم گیری ها باشند، قوی ترین بانک های نفوذ و دو تابعیتی هم در همین جا هستند.

وی افزود: همین چند هفته پیش جشن ملی انگلیس در سفارت این کشور برگزار شد و با سرو مشروبات الکلی و گوشت خوک همراه بود و دو معاون وزیر خارجه نیز دم در خیر مقدم می گفتند و مدیران نفتی ما هم حضور داشتند.

کریمی قدوسی تصریح کرد: آقای لاریجانی همانطور که ابرچالش های کشور را به ما گوشزد می کنند، ابرچالش های نفت و گاز را هم گوشزد کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی اعضای باشگاه نفت و نیرو گفت: آقایان زنگنه، نهاوندیان، نعمت زاده، ابوالحسن خاموشی، مسعود نیلی، ایروانی، ملاکی و امیررضا عراقی از جمله اعضای این باشگاه هستند و بر خلاف اینکه می گویند ورود به این باشگاه برای همه آزاد است، اما آئین نامه جذب و گزینش در آن بسیار بسته است.

وی گفت: هر کسی بخواهد وارد این باشگاه شود، باید سه نفر از پیشکسوتان او را تأیید کنند و او نیز تعهد دهد که چارچوب تعیین شده از طرف باشگاه را می پذیرد؛ این همان مدل مرسوم در انگلیس است که وقتی به کسی دکترا می دهند که به ملکه ابراز وفاداری کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: در قرارگاه خاتم الانبیا، ۱۲۰۰ نفر مشغول به کارند و ۱۲۰ هزار نفر پرسنل پیمانکار بخش خصوصی هستند که همگی آماده کارند. از این ها استفاده کنید.

وی با انتقاد از عدم تخصص در به کارگیری مدیران نفتی اظهارداشت: آقای کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت یک مدیر مالی است نه فنی.

کریمی قدوسی خطاب به مطهری گفت: آقای مطهری کاوه مدنی چه کسی بود که به سازمان محیط زیست رفت و بعد فرار کرد؟ همین مشکلات در جاهای دیگر هم هست و بعدا مشکل ساز می شود.

مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت خطاب به کریمی قدوسی گفت: چرا از من می پرسید؟ بعدا می خواهید بگویید من هم جاسوسم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: یک جوان ۲۲ ساله به نام عیسی فریدی کنار دست آقای زنگنه حضور داشت و بعد هم در جریان اغتشاشات بود.

وی با تاکید بر اینکه شکل قراردادهای برندسازی اشتباه است، گفت: یکی از این شرکت ها "تیراژه" است، ببینید چه سوابقی دارد.

قدوسی افزود: با اینکه جایگاه داران سوخت دور هم جمع شوند و صفر تا صد کار را خودشان انجام دهند موافق هستم. دستگاه های نظارتی باید در این صحنه وارد شوند زیرا تذکرات و کارت زردها فایده ندارد و باید به کار خود ادامه دهند.

وی تصریح کرد: جناب آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه شما در جلسه سران قوا فرمودید بخش مغفول کار قوه قضائیه حقوق عامه بوده است. بسیار خب علیرغم همه سیاه نمایی ها، ما پشت شما ایستاده ایم. می خواهیم که کار کنید. شما سراغ دادستان خود رفته و وی را برکنار کردید اما در دولت افرادی مانند کاوه مدنی را فراری دادند. از شما می خواهیم در موضوع باشگاه نفت و نیرو نیز ورود کنید.

کریمی قدوسی با اشاره به جلسه مقام معظم رهبری با کارکنان وزارت اطلاعات گفت: رهبری انقلاب یک بار دیگر با وزارت اطلاعات اتمام حجت کرده است. باید تمام انتصاباتی که علیرغم مخالفت وزارت اطلاعات انجام شده است، لغو شود. باید مدیران حکم خوداظهاری پر کنند تا مشخص شود چندتابعیتی هستند.

وی خطاب به ملت ایران گفت: ملت عزیز شما از نمایندگانتان در خانه ملت توقع نداشته باشید که در حوزه سوال، استیضاح و تذکرات انقلابی عمل کنند. تا زمانی که حل مشکلات حوزه انتخابیه را از نمایندگان مطالبه می کنید و نمایندگان برای حل مشکلات شما باید پیش وزرا بروند، نمی توانند انقلابی عمل کنند.

کریمی قدوسی تصریح کرد: یکی از کارهای پروژه برندسازی ایجاد جایگاه های سوخت سیار است. ۳۰۰ ماشین حمل بنزین با ظرفیت چند هزار لیتر در تهران راه افتاده است. این ماشین ها بمب متحرک است، اگر یکی از آنها به مجلس اصابت کند، مجلس پودر می شود؛ جلوی این تهدید امنیتی که تهران را به آتش می کشد باید گرفته شود.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت خطاب به کریمی قدوسی گفت: شما اسامی افرادی را آوردید و برای آنها حق دفاع در مجلس ایجاد کردید. آقای وزیر هم اعلام کردند که این افراد از خود دفاع خواهند کرد.

در پایان کریمی قدوسی اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است بنابراین مطهری سوالات وزیر را به رای نمایندگان گذاشت و نمایندگان اعلام کردند از پاسخ های وزیر در هر دو سوال قانع شده اند.