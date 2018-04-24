مجلس از پاسخ زنگنه در خصوص «برندینگ جایگاههای سوخت» قانع شد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر نفت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این سوال در مورد برندسازی جایگاه های عرضه سوخت و تسلط فامیل های باند ثروت و قدرت در باشگاه نفت و نیرو بود.

پس از بیان اظهارات نماینده سوال کننده و دفاعیات وزیر، کریمی قدوسی اعلام کرد که از پاسخ های وزیر نفت قانع نشده است و به این ترتیب، سوال نماینده و پاسخ وزیر به رای گذاشته شد؛

نمایندگان نیز با ۸۴ رای موافق، ۱۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در مجلس پاسخ های وزیر را قانع کننده دانستند.