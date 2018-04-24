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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

پایانی برای «خانه دوست»

پایانی برای «خانه دوست»

فیلم مستند بلند «خانه دوست» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی محمدرضا عینی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، فیلم مستند بلند «خانه دوست» به کارگردانی محمدرضا عینی درباره‌ فیلمسازی است که برای ساخت فیلم مستندی از یک آرتیست ایرانی که سال‌هاست در خارج از ایران زندگی می‌کند به پاریس می‌رود اما ماجرا به هیچ وجه آن طور که او فکر می‌کرده پیش نمی‌رود و روند ساخت فیلم دچار چالش‌های جدی می‌شود.

این مستند ۷۰ دقیقه‌ای در ژانر اجتماعی تهیه شده است.

محمدرضا عینی ساخت مستندهای «خوابگرد»، «اسبی که شیهه نمی‌کشد»، «من هنوز اینجا هستم» و «آشپزی با دوربین» را در کارنامه فیلمسازی خود به ثبت رسانده است.

عوامل تولید مستند «خانه دوست» عبارتند از فیلمبردار، صدابردار، کارگردان و تهیه‌کننده: محمدرضا عینی، تدوینگران: محمدرضا عینی و سارا خاکی، صداگذار:‌ حسین قورچیان، هماهنگی: اتین دی ریکاد، موسیقی: صبا ندایی، اصلاح رنگ و نور: محسن خیرآبادی، پشتیبانی فنی: مژگان صیادی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

کد مطلب 4279744
آروین موذن زاده

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