به گزارش خبرنگار مهر، جلسه برنامه‌ریزی عملیاتی «موج اول خونخواهی» با تمرکز بر محوریت و کنشگری بانوان فارس، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان عصر دوشنبه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی فارس برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی ابعاد گفتمانی و عملیاتی طرح «موج اول خونخواهی»، بر ضرورت هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت عظیم بانوان فعال فرهنگی در سطح استان تأکید شد.

تبیین راهکارهای اجرایی و ترسیم نقشه راه مشارکت بانوان در این جریان، از مهم‌ترین محورهای گفتگو در این نشست بود.