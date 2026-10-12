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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

گزارش نهاد اطلاعات خارجی روسیه از کارزار مقام ارشد اروپا علیه روس‌ اتم

گزارش نهاد اطلاعات خارجی روسیه از کارزار مقام ارشد اروپا علیه روس‌ اتم

سرویس اطلاعات خارجی روسیه اعلام کرد: رئیس کمیسیون اروپا عامل اصلی ایجاد کارزار اطلاعاتی علیه روس‌ اتم و ساخت نیروگاه هسته‌ای پاکش-۲ در مجارستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرویس اطلاعات خارجی روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اورزلا فون در لاین (رئیس کمیسیون اروپا) درصدد وادار کردن بوداپست به عدم همکاری با مسکو در حوزه انرژی هسته‌ای است.

در بیانیه صادره از سوی سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص آمده است: ریاست کمیسیون اروپا عامل اصلی ایجاد کارزار اطلاعاتی علیه روس‌ اتم و ساخت نیروگاه هسته‌ ای پاکش-۲ در مجارستان است. فون در لاین به نهاد خود ماموریت داده که بوداپست را وادار به امتناع از همکاری با مسکو در زمینه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای کنند.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه در این خصوص اضافه کرد: اتحادیه اروپا آشکارا به ناتوانی تولیدکنندگان اروپایی در رقابت با روس‌اتم در بازار نیروگاه‌ های هسته‌ای اذعان کرده‌اند. هر گزینه‌ دیگری به جز روس‌اتم برای ساخت نیروگاه هسته‌ای پاکش-۲ در مجارستان کارآمدی کمتری را به دنبال خواهد داشت. مجارستان باید انتخابی دشوار انجام دهد؛ یا از یک منبع مطمئن تولید برق محروم شود، یا از منافع شهروندان خود دفاع کند.

کد مطلب 6975816

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