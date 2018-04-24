به گزارش خبرگزاری مهر، «قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق در واکنش به شهادت «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی یمن به وسیله عربستان تأکید کرد که جنایت های وحشتناکی که عربستان در یمن مرتکب می شود اراده و پایداری مردم یمن را از بین نخواهد بُرد.

وی در توییتر خود نوشت کهه نتیجه تجاوز عربستان به یمن ناامیدی و شکست خواهد بود و افزود: رژیم عربستان چه زمانی خواهد فهمید که دست به هر جنایت وحشتناکی که بزند نمی تواند اراده و مقاومت مردم یمن را از بین ببرد.

خزعلی ضمن طلب آمرزش و رحمت برای صالح الصماد و همه شهدای مظلوم یمن گفت مردم یمن مردمی هستند که اراده آنها شکسته نخواهد شد و بازنده نخواهند بود.

پیشتر شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد که صالح الصماد روز پنجشنبه گذشته در حمله جنگنده های ائتلاف تحت سرکردگی عربستان به الحُدیده یمن شهید شده است.