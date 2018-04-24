به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل ۴۰ شعر محاوره است که عمدتا رویکردی اجتماعی و انتقادی دارند و شاعر سعی کرده با انعکاس حس و حال شخصی خود، واکنش‌های مختلف مردم در مواجهه با روزمرگی‌ها، اخبار، مسائل شهری و ... را بازتاب دهد.

«گربه‌جیغی» در مجموعه واکنش به موقعیت‌هایی است که هر شهروندی با آن روبرو می‌شود و بعضا او را با حس سرگشتگی و ناگزیری مواجه می‌کند. پرداخت به سوژه‌های اجتماعی در این مجموعه باعث شده که جنبه روزنامه‌نگاری‌ حسینی‌نژاد نمود بیشتری نسبت به مجموعه‌های قبلی او داشته باشد.

حسینی‌نژاد همچنین تلاش کرده در سرایش‌های تازه‌اش، موقعیت‌های اجتماعی مختلف را در انتخاب زبان و فرم دخیل کند و به همین خاطر مخاطب در «گربه‌جیغی» با تجربیات جدید روبه‌رو می‌شود.

در پشت جلد این کتاب آمده است:

«هوام پس شده، غم داره

یه شهر خسته و متروکم

هوام رفتنُ کم داره

به هر توقفی مشکوکم»

«گربه‌جیغی» بعد از مجموعه‌های «هرچی ترانه هیچی» و «دردی به نام من»، سومین مجموعه ترانه و پنجمین کتاب حسینی‌نژاد به شمار می‌آید که از سوی نشر مایا و برای اولین بار در غرفه نمایشگاهی این نشر در نمایشگاه کتاب تهران، عرضه می‌شود. همچنین چاپ دوم کتاب «ترانه‌ای که من می‌شناسم؛ رساله‌ای درباره ترانه و ترانه‌سرایی» از همین قلم نیز از سوی نشر آنیما به بازار آمده است.

مجموعه «گربه‌جیغی» سومین مجموعه ترانه‌های هادی حسینی‌نژاد در ۹۰ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و به‌بهای ۱۰ هزار تومان از سوی انتشارات مایا منتشر خواهد شد.