پرهیز قوا از اقدامات شتاب زده به منظور ایجاد امنیت اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سید محسن علوی ضمن تقدیر از اقدامات رئیس مجلس و هیات رئیسه در تشکیل جلسه مشترک مسئولان سه قوه گفت: برگزاری چنین جلساتی علاوه بر حفظ وحدت و یکپارچگی بین مسئولان نظام سبب تقویت روحیه برادری، همکاری و هم افزایی در مجموعه خدمتگزاران نظام اسلامی می شود.

رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: بی شک در شرایطی که دشمنان انقلاب، امنیت سرمایه گذاری ایران را نشان رفته اند، تاکید سران قوا به ویژه دستگاه قضایی بر حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران و تلاش بر ارتقای امیت اقتصادی از نکات برجسته این نشست بود که قطعاً منشأ خیرات و برکات و نویدبخش حل مشکلات و بحران های پیش رو خواهد بود.

وی با بیان اینکه بحران های اقتصادی و معیشتی، ازدواج و اشتغال نسل جوان نشأت گرفته از خروج سرمایه ها از کشور است، افزود: در فضای ملتهب سرمایه گذاری، کشور به التهاب زدایی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری جهت بازگشت سرمایه ها به کشور نیاز دارد، لذا از دولت و قوه قضائیه، دستگاه های امنیت، رسانه ها و به ویژه صداوسیما درخواست می کنم که جهت ترغیب سرمایه گذاران به حضور در عرصه های اقتصادی از اقدامات شتاب زده که امنیت اقتصادی را فدای سلامت اقتصادی می کنند، پرهیز کنند و در جهت حفظ کرامات فعالان اقتصادی تلاش کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز فعالان اقتصادی در شرایط سختی قرار دارند که شدیداً نیازمند حمایت دولت و مسئولان نظام هستند، تاکید کرد: جا دارد از خدمات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد برکت به واسطه حمایت از سرمایه گذاری و اجرای طرح های عمرانی در استان فارس و حمایت از اشتغال جوانان این استان تشکر کنم.