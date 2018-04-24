مشمولان سهام عدالت برای اطلاع از وضعیت سهام به سامانه مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی سازی، داود خانی گفت: افرادی که تمایل به اطلاع از این موضوع دارند که آیا مشمول و یا سهامدار سهام عدالت هستند یا نه، باید به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir مراجعه کنند.

معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی افزود: این سامانه دارای دو بخش مجزا است که یکی مربوط به اطلاع رسانی و انتشار خبرهای مربوط به سهام عدالت است که تا به امروز بیش از ۲۴ میلیون بازدید(از زمان راه اندازی در اسفند سال ۹۵) داشته است.

وی ادامه داد: بخش دیگر این سامانه نیز مربوط به مشمولان است که تا کنون بیش از ۵۰ میلیون مراجعه کننده داشته و مشمولان با مراجعه به این قسمت می توانند از اطلاعات سهامداری خود آگاهی پیدا کنند.