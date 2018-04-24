۵ کشته و ۲۷ زخمی در حملات خمپاره ای تروریستها به دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان در حملات تروریستهای تکفیری داعش به بازاری در شهر دمشق پایتخت سوریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ یک منبع وابسته به پلیس دمشق به کشته شدن ۵ غیرنظامی و زخمی شدن ۲۷ نفر دیگر در حملات خمپاره ای تروریستها به بازاری در منطقه نهر عیشه در شهر دمشق اشاره کرد.

این منبع اعلام کرد: گروههای تروریستی به مناطق المیدان و الزاهره دمشق نیز با خمپاره شلیک کردند که تلفاتی نداشت اما خساراتی وارد کرد.

این در حالی است که نبرد ارتش سوریه با تروریستهای داعش در جنوب دمشق ادامه دارد و مواضع این تروریستها زیر آتش سنگین ارتش سوریه قرار دارد.