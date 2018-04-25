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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۰۹

موسوی لاری در گفتگو با مهر خبر داد؛

آغاز فعالیت‌ شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان/ هفته آینده؛ اولین جلسه

آغاز فعالیت‌ شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان/ هفته آینده؛ اولین جلسه

نائب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از آغاز به کار رسمی دور جدید فعالیت های این شورا، طی هفته آینده خبر داد.  

سیدعبدالواحد موسوی لاری نائب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز به کار رسمی دور جدید فعالیت های این شورا، طی هفته آینده خبر داد.  

وزیر کشور دولت اصلاحات در همین باره اظهار داشت: دور جدید فعالیت های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، همزمان با نشست هیئت رئیسه این شورا با «دبیران کل احزاب ملی در تهران» که قرار است هفته آینده برگزار شود، آغاز می شود.  

موسوی لاری درباره محورهای مورد بحث در این نشست گفت: بخشی از این نشست، به بحث و بررسی درباره آغاز به کار فعالیت های شورای عالی اصلاح طلبان اختصاص خواهد یافت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فعالیت های شورای عالی اصلاح طلبان از چه زمانی به طور رسمی کلید خواهد خورد، تاکید کرد: من فکر می کنم همین نشست هفته آینده، می تواند در نوع خود، آغاز کار شورا تلقی شود.

کد مطلب 4280247

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