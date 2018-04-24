حسین حمید پور در حاشیه دیدار با «ادوارد لوپز» سفیر اسپانیا در خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دیدار به معرفی پتانسیل‌های گوناگون آبادان در حوزه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی، گردشگری و حتی ورزشی پرداختیم.

وی با اشاره به زیرساخت‌ها و استعدادهای ورزشی شهر آبادان به خصوص در زمینه فوتبال و بسکتبال افزود: جاذبه‌های گردشگری آبادان همچون رودخانه‌ها، روستاهای گردشگری، اماکن تاریخی و مذهبی همچون مسجد رنگونیها، باغ‌موزه دفاع مقدس، کلیسا و غیره از دیگر مزیت‌های قابل پرداخت شهری آبادان است که به سفیر اسپانیا معرفی شدند.

وی با بیان اینکه در مورد انعقاد خواهرخواندگی آبادان با یکی از شهرهای اسپانیا همچون بیلبائو یا مادرید به عنوان شهرهای توسعه یافته اسپانیا به لحاظ فنی، مهندسی و گردشگری نیز پیشنهادی ارائه شد، اظهار کرد: باید بتوانیم درهای ارتباطی خود با جهان را در قالب خواهرخواندگی که یکی از اقدامات قابل انجام توسط شهرداری‌ها است را به انجام برسانیم، با این اقدام قادر خواهیم بود تا در بحث سرمایه‌گذاری‌های خارجی آن‌هم با توجه به تمایل آنان برای سرمایه‌گذاری در شهرهای دارای قابلیت کار و سرمایه‌گذاری، اقدام کنیم.

وی با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات پیشنهادی به سفیر اسپانیا در جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب گردشگری انجام شد، تصریح کرد: اسپانیا یکی از کشورهای سرآمد در بحث گردشگری در جهان و جزء کشورهای توسعه یافته در بحث گردشگری است.

شهردار آبادان از اعلام آمادگی سفیر اسپانیا برای اعزام متخصصان کشورش در قالب گروه‌های مهندسی به آبادان خبر داد و گفت: متخصصان ضمن کمک به شناسایی جاذبه‌های گردشگری در زمینه تبادل دانش فنی اقدامات نیز به آبادانی ها کمک می‌کنند.

حمید پور ابراز امیدواری کرد تا مقدمات همکاری میان اسپانیا با آبادان که در سطح مذاکرات دوجانبه با سفیر این کشور انجام شد با پیگیری مسئولان به نتیجه برسد.

به گفته وی، حذف روادید ورود اتباع خارجی به عنوان یکی از به مزیت‌های منطقه آزاد یکی از موارد مهم و قابل اشاره در گفتگو با سفیر اسپانیا بود.

وی افزود: می‌توانیم نیازمان به توسعه و درآمدهای پایدار شهری را با بهره‌گیری از دانش و فکر مهندسی و اقتصادی متخصصان کشور توسعه یافته اسپانیا تأمین کنیم، به طور حتم حضور کشورها و متخصصان اروپایی در منطقه که نقش مهم در تغییر زیرساخت‌های اقتصادی‌مان دارد، بر اقتصاد منطقه نیز اثرگذار خواهد بود.