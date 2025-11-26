به گزارش خبرنگار مهر، یاسین کاوهپور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با سفیر کشور ژاپن از انجام رایزنیهای مؤثر در حوزههای زیستمحیطی، تبادل خودروهای آتشنشانی و سرمایهگذاری در بخش گردشگری خبر داد.
وی اظهار کرد: به زودی با یکی از شهرهای ژاپن خواهرخواندگی خواهیم داشت. همچنین خبر خوشی از سوی سفیر ژاپن دریافت کردیم مبنی بر کاهش سطح هشدار سفر برای شهروندان ژاپنی که این موضوع میتواند زمینهساز توسعه و رونق صنعت گردشگری در آبادان باشد.
شهردار آبادان با اشاره به اعطای خودروهای آتشنشانی ساخت ژاپن به این شهر افزود: در راستای گسترش مسائل فرهنگی و توسعه گردشگری، نمادهای ویژه آبادان شامل قهوه و فنجان مخصوص پذیرایی و عینک ریبن که از زمان ورود صنعت نفت به آبادان رایج شده است، به سفیر ژاپن اهدا شد.
کاوهپور در پایان ابراز امیدواری کرد: این گفتوگوها و تبادلات زمینهساز همکاریهای گستردهتر و مؤثرتر میان آبادان و ژاپن در آینده خواهد شد.
