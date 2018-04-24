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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۳:۰۰

پوستر جهانی فیلم سینمایی «دایان» رونمایی شد

پوستر جهانی فیلم سینمایی «دایان» رونمایی شد

پوستر جهانی فیلم سینمایی «دایان» به کارگردانی بهروز نورانی پور رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «دایان» به کارگردانی بهروز نورانی پور ساخته شده و محصولی از حوزه هنری است.

به تازگی و در آستانه اکران دوم این فیلم در جشنواره جهانی فیلم فجر پوستر جهانی آن رونمایی شده است.

علیرضا آرایش طراح صحنه و لباس، سامان لطفیان مدیر فیلمبرداری، بهنام شیخ احمدی صدابردار، ایمان توکلی برنامه ریز و ناصر باباییان نقش اول «دایان» را بر عهده دارند.

دایان روایتی از اسارت قریب به چهار هزار پناهجوی زنی ست که در جریان جنگ هرگز نتوانستند دیگر به خانواده هایشان در آن سوی مرزها ملحق شوند و در این راه بسیاری از این خانواده ها در دل بحران مجبور به انتخاب و تصمیم شدند...

کد مطلب 4280390
عطیه موذن

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