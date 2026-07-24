به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری افزود: منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی از دو جنگ اخیر تأثیر پذیرفت اما در خدمت‌رسانی وقفه‌ای به وجود نیامد؛ حتی یک درمانگاه، یک شعبه، مستمری و عیدی بازنشستگان یک روز هم تعطیل یا متوقف نشد.

وی ادامه داد: برخی مطالبات از دولت وصول شد و با وجود شرایط وضعیت بدتر نشد که این حاصل حمایت وزیر تعاون و همراهی همکاران ما در تامین اجتماعی بود.

سالاری افزود: ما در اسفند سال گذشته که جنگ آغاز شد، بدون استقراض از طریق منابع وصولی حق بیمه حقوق بازنشستگان را پرداخت کردیم و تنها عیدی بازنشستگان را با حمایت وزیر تعاون و دستور دولت، استقراض کردیم. برای امسال باید برنامه ریزی ویژه شرایط موجود داشته باشیم تا خدمات مطلوبی به مراکز درمانی، مخاطبان و ذی‌نفعان سازمان ارائه کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، با اشاره به تامین نقدینگی و روش‌های نوین تامین مالی مثل توکنایز، گفت: با استفاده از ظرفیت‌های جدید مطالبات مراکز دارویی و درمانی را حل می‌کنیم. دیدگاه ما باید بر محور حل مسئله باشد و باید واقع بینانه از طریق روش‌های نوین مالی مثل توکنایز، برات و سفته الکترونیک و سهام و. . به مرور فشار بر منابع را کاهش دهیم.

وی با اشاره به تأکید وزیر تعاون مبنی بر اجرایی شدن حساب انفرادی در سازمان تأمین‌اجتماعی، بیان کرد: طرح بیمه متمرکز به این مسئله پاسخ خواهد داد و به زودی در شعب کشور اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: ما در بحث بیمه اقشار مانند رانندگان تاکسی و کارگران ساختمانی و...، با دستگاه‌های مرتبط برای شناسایی افراد واقعی تعامل کردیم. مثلا سازمان تاکسیرانی و وزارت راه با معرفی افراد به ما، کار شناسایی ما را راحت می‌کنند. درباره قالیبافان و کارگران ساختمانی نیز به همین نحو عمل خواهیم کرد.

سالاری گفت: درباره بیمه سخت و زیان‌آور با توجه به‌ عدم رضایت کارگر و کارفرما، باید قوانین را در این حوزه به نحوی اصلاح کنیم که هم کارگر و کارفرما کمترین ضرر را متحمل شوند و هم منابع بین النسلی سازمان تأمین‌اجتماعی با اصلاحات قانونی حفظ شود.

وی تاکید کرد: سامانه رسا در حوزه درمان و همچنین ساماندهی درمانگاه‌های ملکی تامین اجتماعی ذیل مراکز بیمارستانی ما، از اصلاحات مدیریت بخش درمان این سازمان در ماه‌های اخیر بوده است. سامانه رسا اطلاعات کامل بخش درمان ما را تجمیع می‌کند. همچنین سیستم «پکس» نیز برای جمع آوری اطلاعات تصاویر پزشکی و تصویربرداری در حوزه درمان راه اندازی شد.

سالاری اضافه کرد: در بخش پزشک خانواده و نظام ارجاع طرح بزرگی داریم که در تعامل با وزارت بهداشت در حال پیشرفت در اجرای نهایی این طرح هستیم. همچنین در بحث مطالبات پرستاران نیز اقدامات جدی کردیم. مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد نیز با نقد کردن اوراق واگذار شده تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز به زودی انجام خواهیم داد. با این اوصاف با راه حل‌های جدید در این شرایط به ناترازی نخواهیم رسید، زیرا با اجرای آن ۳۲ طرح مهم اصلاحی تامین اجتماعی که ۲۰ مورد درون سازمانی و اجرایی شده است و ۱۲ مورد نیازمند تایید دولت و مجلس است، کسری نخواهیم داشت.