پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت نخستین مجتمع مدیریت پسماند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان مرادزاده ظهر جمعه در بازدید از مراحل احداث مجتمع مدیریت پسماند شهرستان عسلویه اظهار کرد: احداث مجتمع مدیریت پسماند شهری شهرستان عسلویه بواسطه جایگاه صنعتی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و مراحل مطالعات صدور مجوز و احداث مجتمع با حساسیت و دقت بالایی پیگیری شده است.

وی افزود: با احداث نخستین لندفیل از این مجتمع، روزانه ۱۵۰ تن پسماند عادی دریافت و پس از پردازش و جداسازی‌های لازم حداقل به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال قابلیت دفن وجود داشته باشد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: این مجتمع شامل سه محل دفن، پردازش پسماند، کمپوست، سیستم جمع آوری شیرابه و ... است.

در این بازدید، از نزدیک مراحل پیشرفت احداث مجتمع مدیریت پسماند توسط استاندار بوشهر مورد بازدید قرار گرفت.