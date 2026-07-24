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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت نخستین مجتمع مدیریت پسماند

پیشرفت ۹۰ درصدی ساخت نخستین مجتمع مدیریت پسماند

بوشهر- مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان بوشهر از پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی نخستین مجتمع مدیریت پسماند شهرستان عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان مرادزاده ظهر جمعه در بازدید از مراحل احداث مجتمع مدیریت پسماند شهرستان عسلویه اظهار کرد: احداث مجتمع مدیریت پسماند شهری شهرستان عسلویه بواسطه جایگاه صنعتی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و مراحل مطالعات صدور مجوز و احداث مجتمع با حساسیت و دقت بالایی پیگیری شده است.

وی افزود: با احداث نخستین لندفیل از این مجتمع، روزانه ۱۵۰ تن پسماند عادی دریافت و پس از پردازش و جداسازی‌های لازم حداقل به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال قابلیت دفن وجود داشته باشد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: این مجتمع شامل سه محل دفن، پردازش پسماند، کمپوست، سیستم جمع آوری شیرابه و ... است.

در این بازدید، از نزدیک مراحل پیشرفت احداث مجتمع مدیریت پسماند توسط استاندار بوشهر مورد بازدید قرار گرفت.

کد مطلب 6897493

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