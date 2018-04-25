اعلام آمادگی مصر برای اعزام نیروی نظامی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «العربی الجدید»، منابع دیپلماتیک آگاه مصری گزارش داده اند که مصر اعلام آمادگی کرده تا در قالب نیروهای عربی مشترک برای ایجاد امنیت در شمال سوریه، نیروی نظامی به این کشور اعزام کند.

بر اساس این خبر عربستان اخیرا سعی کرده نظر مصر را در خصوص اعزام نیروهای مشترک عربی از سوی ائتلاف اسلامی که عربستان تشکیل داده به سوریه جویا شود و قاهره هم تأکید کرده که در صورتی که مأموریت این نیروها تنها حفظ امنیت باشد و دست به عملیات جنگی و نظامی نزنند با این مسأله موافقت خواهد کرد.

این منابع اعلام کرده اند که قاهره تأکید کرده در صورتی نیرو به سوریه اعزام خواهد کرد که مسئولیت این نیروها حفظ امنیت در مناطقی باشد که از اشغال داعش خارج شده و مقابله نظامی بخشی از مأموریت این نیروها نباشد و قرار هم نباشد که نیروهای اعزام شده در جنگ نیابتی به سود و ضرر گروهی مشارکت داشته باشند.

العربی الجدید به نقل از این منابع گزارش داده است اگر توافق نهایی در این زمینه صورت بگیرد، امتیازهای اقتصادی و سیاسی متعددی به مصر داده خواهد شد و مصری ها نیز با مشورت در دوایر نظامی و سیاسی این کشور تلاش کرده اند حضورشان در سوریه به گونه ای باشد که این کشور را وارد باتلاق سوریه نکرده و حساسیت همپیمانان را تحریک نکند.

پیشتر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان اعلام کرده بود کشورش آمادگی دارد تا در چارچوب ائتلافی که آمریکا رهبری آن را برعهده دارد به سوریه نیرو اعزام کند و عربستان قبلا هم این مسأله را به دولت اوباما ابلاغ کرده بود. بر اساس گزارش های رسانه های آمریکایی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از همپیمانان عرب خود خواسته تا نیروهایی نظامی به عنوان جایگزین نیروهای آمریکایی به سوریه اعزام کنند و «جان بولتون» مشاور امنیت ملی جدید ترامپ اخیرا از مصر خواسته بود تا امکان مشارکت در این اقدام را بررسی کند.

این در حالی است که مصر و سوریه سابقه دیرینه ای در ائتلاف های نظامی و سیاسی داشته و در طول چند سال گذشته که عبدالفتاح السیسی به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شده است گزارش های متعددی از سفر خلبان های مصری به سوریه و دیدار با نظامیان سوری، یا همکاری امنیتی ارتش مصر و سوریه منتشر شده است.