شمخانی: به جای ائتلاف برای جنگ، ائتلاف برای صلح و دوستی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در نهمین نشست مسئولان عالی امنیتی پنج قاره جهان که در شهر سوچی روسیه در جریان است، طی سخنانی اظهار داشت: جهان امروز بیش از هر زمانی به صلح و ثبات و امنیّت نیاز دارد و مسیر تحقق آن از راه گفتگوهای سیاسی، امنیّتی و نظامی برای دستیابی به درک مشترک، رفع سوء تفاهمات و نهایتاً دستیابی به راه حل است.

وی افزود: باید به جنگ و خشونت پایان داده شود و به جای ائتلاف برای جنگ، ائتلاف برای صلح و دوستی و برادری تشکیل شود و به جای اینکه سرمایه ملی کشورها صرف رقابت تسلیحاتی شود، در مسیر رفع فقر و توسعه و رفاه مردم، هزینه شود.

شمخانی با بیان اینکه به صورت طبیعی، یک مسأله قبل از اینکه به بحران تبدیل شود، فرآیندی را طی می کند، گفت: دانش و تجربه نشان داده است که هیچ بحرانی در جهان امروز با جنگ و درگیری حل نشده، بلکه این بحران ها از یک وضعیت به وضعیت دیگری تبدیل شده اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بحران های منطقه خاطرنشان کرد: با قاطعیت می توان ادعا کرد که برای بحران های امروز در جهان، اعم از سوریه، یمن، لیبی، افغانستان، شبه جزیره کره، هیچ راه حلی به جز گفتگو و حل و فصل سیاسی وجود ندارد، اما این پرسش مطرح است که چرا به راه حل سیاسی در این بحران ها بی توجهی شده و بر طبل جنگ کوبیده می شود؟

شمخانی تصریح کرد: اگر چه هر یک از این بحران ها راه حل سیاسی مخصوص به خود را دارند اما در ریشه یابی ها، با موانعی مواجه می شویم که تقریباً در تمامی این بحران ها مصداق دارد. وجود این ادراک غلط در ذهن برخی از حاکمان که می توانند با جنگ، این بحران ها را به پایان برسانند، فقدان جسارت در آغازگران جنگ و حامیان آنها، برای پذیرش اشتباه و بازگشت به مسیر درست، منافع برخی از بازیگران در استمرار بهم ریختگی و آشوب در منطقه برای تخلیه ظرفیت ها، تضعیف بنیان های قدرت ملی کشورها، تخریب زیر ساخت ها، دامن زدن به درگیری های مذهبی و قومیتی و نژادی و منافع فروشندگان سلاح و مهمات، موجب شده به راه حل سیاسی بی توجهی وبر طبل جنگ کوبیده شود.

دریابان شمخانی با اشاره به جنایات امریکا در منطقه و جهان گفت: آمریکا به عنوان بزرگترین صادر کننده سلاح و مهمات، بیش از یک سوم بازار جنگ افزار جهان را در کنترل دارد و بیش از ۷۰ درصد این سلاح ها به منطقه خاورمیانه فروخته می شود و در طـی ده سـال گذشته، به دو برابر افزایش یافته و منطقه را به انباری از سلاح و باروت تبدیل کرده است.

نماینده مقام معظم رهبری با طرح این پرسش ها که آیا با چنین بازار پرسودی آمریکا می تواند حتی تمایلی برای پایان جنگ ها داشته باشد. آیا بدون تهدید نمایی امنیّتی از ایران می تواند بیش از یکصد میلیارد دلار سلاح در یک سفر به عربستان بفروشد؟ آیا می تواند بدون تصویر سازی فرضی و واهی از تهدیدات روسیه و چین و ایران، مسابقه خرید تسلیحاتی در جهان راه بیاندازد؟ آیا بدون کمک آمریکا گروه های تروریستی از جمله داعش توان حفظ سیطره بر نیمی از خاک عراق و سوریه را داشتند؟ آیا بدون حمایت آمریکا تروریست ها می توانند به محیط های جدید درگیری در افغانستان و آسیای میانه منتقل شوند؟ اظهار داشت: طبیعی است که تمامی پاسخ ها منفی است زیرا سیاست قطعی آمریکا در این منطقه، مدیریت ناامنی و بی ثبات سازی برای حضور و توسعه پایگاه های نظامی و فروش تسلیحات و دخالت در امور منطقه است.

دریابان شمخانی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران با اعضای دائم شورای امنیّت سازمان ملل و اتحادیه اروپا گفت: این مذکرات یک مثال روشنی برای جهان است که می توان با گفتگو و مذاکره به راه حل توافقی برای پایان دادن به یک بحران ساختگی دست یافت.

وی در ادامه افزود: اما آنچه مهم تر از اصل دستیابی به توافق است، پایبندی طرفین به تعهداتشان برای اعتبار و پایداری این توافق است. متأسفانه امروز ما با دولتی مواجه هستیم که نه تنها تعهد دولت پیشین آمریکا را به سُخره گرفته است. بلکه اصول اولیه ی حقوق بین الملل را نه فقط در توافق هسته ای ایران، بلکه معاهدات دوجانبه و بین المللی کشورش را زیر پا می گذارد.

وی خاطرنشان ساخت: من در این نشست امنیتی بین المللی که نمایندگان عالی بیش از ۱۰۰ کشور از ۵قاره جهان حضور دارند به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنم، هر توافقی که اروپا و آمریکا در مورد آینده برجام وآینده برنامه هسته ای ایران برای دوره بعد از محدودیت پیش بینی شده در برجام بنمایند از نظر ما بی اعتبار بوده و فاقد ارزش است. به شما اطمینان میدهم که به طور قطع رویاهای آنها در مورد ایران تعبیر نخواهد شد. گفتگوی مجدد در مورد پایان ددره محدودیت فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران به معنای نابودی برجام است زیرا لغو محدودیتها و عادی شدن روند برنامه هسته ای ایران در چارچوب معاهده بخش مهمی از تعهد ارایه شده به ایران در توافقنامه بین المللی برجام است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با ابراز تاسف از اینکه، صدای دوران جنگ سرد مجدداً و به صورت افسار گسیخته، شنیده می شود. گفت: تلاش های آشکار و پنهانی برای کشاندن جهان به آن دوران دیده می شود. سطوح اصطکاک و درگیری میان کشورها، رو به افزایش است. نظم حاکم بر مناسبات بین المللی در حال بهم ریختگی است و حرکت، در مسیر خشونت طلبی است.

نماینده مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فلسطین اشاره کرد و افزود: شناسایی قدس از سوی دولت آمریکا به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی نه در جهت حل بحران فلسطین بلکه در مسیر مشتعل کردن آتش جنگ در فلسطین است.

وی با طرح این سوال که در چنین شرایطی، وظیفه ی ما به عنوان مقامات عالی امنیّت ملّی چیست؟ تاکید کرد: در شرایطی که همه ی ما اذعان داریم که جنگ هیچ برنده ای نخواهد داشت و همه بازنده خواهند بود و بالعکس اصولاً در راه حل سیاسی، بازنده ای وجود ندارد، چون توافقی شکل نمی گیرد، استراتژی ما باید این باشد که نگذاریم اختلافات و چالش ها و تنش ها میان کشورها به خصومت و جنگ کشیده شود و جنگ های فعلی متوقف شود و تمامی توان خود را بسیج کنیم تا در قالب چارچوب های منطقه ای به راه حلی برای بحران های جاری دست یابیم.

دریابان شمخانی در ادامه تصریح کرد: تردیدی نیست که بروز جنگ داخلی در هر کشوری، فضای مستعدی را برای پیدایش و توسعه جریان های تروریستی ایجاد می نماید. ناامنی در یک کشور و منطقه، در نظام امنیّت شبکه ای به سایر مناطق نیز منتقل خواهد شد. کشورهای منطقه باید ظرفیت های خود را برای کمک به دولت ها برای حل بحران های داخلی، بکار گیرند. شکل گیری گفتگوی ملی میان دولت وحدت ملی افغانستان با طالبان که مسیر خشونت را کنار بگذارند و همچنین گفتگوی دولت سوریه با معارضه مسلحی که به آتش بس تن داده است، مسیر درستی است که باید مورد حمایت منطقه ای و جهانی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تنها موردی که از میدان گفتگو و مذاکره خارج است، موضوع تروریزم است، گفت: باید با تروریزم به عنوان یک تهدید جدّی و رو به گسترش، در پارادایم امنیّت دسته جمعی مبارزه شود.

دریابان شمخانی در ادامه تاکید کرد: نکته حائز اهمیت، این است که مبارزه با تروریزم در عراق و افغانستان و سوریه و در هر مکان دیگری که دارای دولت های قانونی هستند بدون مشارکت و همکاری مشترک با این دولت ها، میسّر نیست. نباید اجازه داده شود به بهانه مبارزه با تروریزم، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهایی که درگیر با تروریست ها هستند مخدوش شود و مبارزه با تروریزم، ابزاری برای سوء استفاده، دخالت و اشغال بخشی از سرزمین این کشورهای مستقل قرار گیرد. که متأسفانه در سوریه چنین اتفاقی رقم خورده است.

دبیر شورای عالی امنیت، قاره آسیا و به خصوص آسیای غربی را نیازمند یک ساختار و ساز و کار همکاری های سیاسی، امنیّتی و نظامی دانست تا بتواند بدون مداخله ی بازیگران فرامنطقه ای، اختلافات را مدیریت و آتش جنگ را دور کند و افزود: جمهوری اسلامی ایران که طراح گفتگوی تمدن ها و جهان عاری از افراط و خشونت در مجمع عمومی سازمان ملل بوده، آمادگی دارد توان و ظرفیت خود را برای حل بحران های منطقه ای و مبارزه جدی و مؤثر با تروریزم، با مشارکت کشورهای منطقه، بکار گیرد، چنانچه تاکنون به درخواست دولت های قانونی عراق و سوریه پاسخ مثبت داده و در کنار آنها، موفق شد با جان فشانی نیروهای مسلحش به حاکمیت جعلی داعش در این دو کشور پایان بخشد.

وی در پایان اظهار امید واری کرد در این نشست، مسئولان عالی امنیّت ملّی کشورها، با تبادل نظر، مهم ترین چالش های امنیّت بین الملل را به بحث و بررسی بگذارند و از این مسیر به راه حل های مناسبی برای مدیریت این بحران ها دست یابند.