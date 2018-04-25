برنامه و نگاه راهبردی برای توسعه حوزه سلامت دیلم تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری صبح چهارشنبه در نشست با مدیران حوزه سلامت شهرستان دیلم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت هفته سلامت اظهار داشت: زحمات یکساله پیام آوران سلامت در راستای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، ارزشمند و قابل تقدیر است.

سرپرست فرمانداری دیلم افزود: یکی از اصلی ترین سیاست های دولت تدبیر و امید، تحول در حوزه سلامت بوده است و با اجرای طرح تحول سلامت، شاهد تحقق شعار انتخاباتی دولت بودیم.

طاهری گفت: با اجرای طرح تحول سلامت و ایجاد زیرساخت ها، یک فرهنگ خاص در حوزه سلامت شکل گرفت و دسترسی آسان به خدمات ویژه سلامت، برای آحاد مردم، بخصوص اقشار آسیب پذیر نهادینه شد.

وی اظهار داشت: توانایی و پای کار بودن پرسنل مجموعه بهداشت و درمان تحسین برانگیز است و با وجود این افراد در راس حوزه سلامت شهرستان، چیزی جز پیشرفت را نمی‌توان انتظار داشت.

طاهری تصریح کرد: تیم عملیاتی و ستادی شبکه بهداشت و درمان شهرستان، خوشبختانه، توانا و کاردان هستند و امیدوارم به مانند سنوات قبل در سال ۹۷ نیز با قدرت و صلابت همیشگی به فعالیت خود ادامه دهند.

وی افزود: از حوزه سلامت انتظار ما این است که اگر قصد داریم به یک نقطه مطلوب دست یابیم، از نگاه بخشی نگر خودداری شود و با تدوین طرح، برنامه و یک نگاه راهبردی در راستای توسعه حوزه سلامت گام برداریم.

محمد باقر گله گیری بخشدار مرکزی دیلم نیز گفت: در سال‌های اخیر هم از لحاظ زیرساختی و هم تجهیزات در سطح شهرستان شاهد انقلابی در مجموعه بهداشت و درمان بوده ایم و تدابیر دولت تدبیر و امید جز با همت شما که در خط مقدم بودید به مرحله بالفعل نمیرسید، پیشرفت شما در حوزه سلامت ستودنی است.

ارائه خدمات در دورافتاده‌ترین نقاط

محمود ذاکری سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم افزود: هفته سلامت را به خدمت کادرتخصصی، جامعه پزشکی شهرستان، همکاران ستادی، پرستاران وکلیه تلاشگران حوزه سلامت، فرهیختگان وصاحب نظران شهرستان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از زحمات مجدانه تمامی همکاران در طول سال ۹۶ تشکر میکنم.

وی بیان کرد: سرپرست فرمانداری شهرستان دیلم، در سنوات گذشته توجه ویژه ای به حوزه سلامت داشته اند و با در نظر گرفتن این رویکرد، انتظارات و توقعات ما و مردم بیش از پیش نسبت به ایشان بالا رفته است.

ذاکری اضافه کرد: بی تردید سال ۹۶ سالی پرفراز و نشیب بود برای حوزه سلامت که با حمایت ها و تدابیر مسئولین و یاری مردم توانستیم از آن عبور کنیم.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم افزود: با اجرای طرح تحول سلامت، رضایتمندی خوبی حاصل شد و در بسیاری از مشکلات، بخصوص هزینه های درمانی مردم، شاهد بهبود وضعیت بوده ایم.

وی اظهار داشت: امروز برای عموم مردم قابل مشاهده و ملموس است که ما قبل از اجرای طرح تحول سلامت چه وضعیتی داشته ایم و درحال حاضر وضعیت ما چگونه است و از لحاظ زیر ساخت های حوزه سلامت در کدام نقطه قرار گرفته ایم.

ذاکری ادامه داد: منادیان سلامت، امروز در دور افتاده ترین مناطق حوزه شهرستان دیلم حضور دارند و خدمات بهداشتی و درمانی خود را به اقشار آسیب پذیر ارائه میدهند.

رشد خدمات سلامت در دیلم

رئیس بیمارستان بقیه الله الاعظم عج افزود: از دیدگاه مثبت سرپرست فرمانداری دیلم نسبت به حوزه سلامت بسیار خرسند و قدردان هستیم.

ابراهیم قنواتی گفت: با آغاز طرح تحول سلامت به آسانی می‌توان روند توسعه بخش بهداشت و درمان شهرستان دیلم را با سایر شهرستان‌های همجوار مقایسه کرد و در نهایت سیر صعودی رشد در این حوزه را متوجه شد.

در انتها پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم به ارائه مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.