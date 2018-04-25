به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۳ میلیون از جمعیت کشور ما را کودکان تشکیل می دهند، اظهار داشت: کودکان از رنج سنی صفر تا ۱۸ سال را شامل می شوند و متولی بخش عظیمی از آنها آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه مباحث حقوقی و حمایت از حقوق کودکان وظیفه شورای هماهنگی وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است، تصریح کرد: از دو سال قبل مراجع متناظر استانی حقوق کودک را تشکیل داده ایم، مدیر خانواده و زنان استانداری لرستان دبیری این مراجع را به عهده دارد و معاون سیاسی امنیتی استانداری نیز ریاست آن را دارد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: با هم افزایی و هماهنگی دستگاه ها باید زمینه ای فراهم شود تا آینده روشنی برای کودکان رقم بزنیم.

عباسی در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز در شورای شهر خرم آباد به توافقاتی رسیدیم، گفت: کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر خرم آباد تشکیل می شود و یک کلینیک حقوق شهروندی هم قرار شد امروز افتتاح شود.

وی از راه اندازی ۳ کیلینک حقوق شهروندی دیگر در سه منطقه خرم آباد خبر داد و افزود: آموزش و ترویج حقوق شهروندی، مشاوره به شهروندان، مشاوره های مددکاری و حقوقی از اقداماتی است که در این کلینیک ها ارائه می شود.