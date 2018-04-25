هیات داوران بخش تئاتر جشنواره سیمرغ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ، حمیدرضا افشار، حسین مسافر آستانه و نادر برهانی مرند داوران بخش تئاتر صحنه ای آزاد و حسین پاکدل، پانته‌آ بهرام و کیومرث مرادی به عنوان داوران بخش تئاتر صحنه ای فرهنگ سلامت نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ انتخاب شدند.

هیات داوران در بخش آزاد ۱۵ اثر و در بخش فرهنگ سلامت ۱۲ اثر را مورد ارزیابی و داوری نهایی قرار خواهند داد.

جشنواره بین المللی سیمرغ که نامش برگرفته از سیمرغ افسانه‌ای در ادبیات ایران به عنوان مرغ درمانگر و نماد جدید جامعه پزشکی است در پنج بخش تئاتر، ‌فیلم، ادبی، ‌هنرهای تجسمی و موسیقی به دبیری امیر لله‌گانی و دبیری حسین پارسایی از ۱۴ تا ۱۹ اردیبهشت‌ماه در پردیس تئاتر تهران برگزار خواهد شد.