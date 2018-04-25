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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

هیات داوران بخش تئاتر جشنواره سیمرغ معرفی شدند

هیات داوران بخش تئاتر جشنواره سیمرغ معرفی شدند

هیات داوران بخش تئاتر نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ، حمیدرضا افشار، حسین مسافر آستانه و نادر برهانی مرند داوران بخش تئاتر صحنه ای آزاد و حسین پاکدل، پانته‌آ بهرام و کیومرث مرادی به عنوان داوران بخش تئاتر صحنه ای فرهنگ سلامت نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ انتخاب شدند.

هیات داوران در بخش آزاد ۱۵ اثر و در بخش فرهنگ سلامت ۱۲ اثر را مورد ارزیابی و داوری نهایی قرار خواهند داد.

جشنواره بین المللی سیمرغ که نامش برگرفته از سیمرغ افسانه‌ای در ادبیات ایران به عنوان مرغ درمانگر و نماد جدید جامعه پزشکی است در پنج بخش تئاتر، ‌فیلم، ادبی، ‌هنرهای تجسمی و موسیقی به دبیری امیر لله‌گانی و دبیری حسین پارسایی از ۱۴ تا ۱۹ اردیبهشت‌ماه در پردیس تئاتر تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4281022
زهرا منصوری

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