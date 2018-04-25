به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی در جلسه امروز این شورا با تبریک اعیاد شعبانیه به ویژه ولادت حضرت ولی عصر(عج)، عنایت ویژه آن حضرت را برای ملت عزیز ایران خواستار شد.

وی در ادامه با اشاره به سالگرد واقعه طبس و شکست آمریکا افزود: طوفان شن مأمور الهی بود تا نقشه های شیطانی و شوم آمریکا را بر آب کند و این شکست مفتضحانه موجب آبروریزی برای آمریکا شد.

دبیر شورای نگهبان واقعه طبس را درس عبرت آموزی دانست و گفت: اگر ما روحیه انقلابی، الهی و جهاد را در مسیر الهی حفظ کنیم، نزول نصرت الهی از آسمان و زمین مستمر است.

وی با هشدار درباره گرفتاری جامعه به قدرت طلبی و مقام پرستی و دنیاپرستی افزود: مشکلات و گرفتاری‌های امروز ما مثل مشکلات بانکی که وجود دارد، ناشی از تضعیف روحیه انقلابی است.

آیت‌الله جنتی مجاهدات نیروهای حزب‌الله تحت هدایت ولی فقیه را خنثی‌کننده نقشه‌های شیطانی دانست و اضافه کرد: به فضل الهی انقلاب ما از این مراحل نیز عبور خواهد کرد.

دبیر شورای نگهبان با اظهار نگرانی درباره مسئله نابسامان حجاب گفت: باید از مأموران نیروی انتظامی در زمینه برخورد با منکرات حمایت کنیم و تسلیم هجمه‌های نادرست نشویم و در همین زمینه وظیفه ماست که حامی نیروهای مسلح کشور از جمله نیروهای انتظامی، سپاه و ارتش باشیم که در غیر اینصورت دچار خسران جبران ناپذیر خواهیم شد.

آیت‌الله جنتی در همین زمینه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حمایت قاطع خود از رشادت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

دبیر شورای نگهبان در پایان با اشاره به مشکلات معیشتی مردم به ویژه در روستاها، چاره‌اندیشی مجدانه مسئولان برای کمبود آب را خواستار شد.