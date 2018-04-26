به گزارش خبرنگار مهر، دو عنوان دیگر از مجموعه «استینک» نوشته مگان مک دونالد با ترجمه ریحانه جعفری به تازگی و در آستانه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران، توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده اند.

استینک، پسربچه ای شیطان و برادر شخصیت محبوب جودی دمدمی است که او نیز از مخلوقات داستانی این نویسنده است. دو کتاب جدید این مجموعه، در گروه «کتاب های فندق» جا دارند که نشر افق چاپ می کند و به ترتیب عناوین صد و دهم و صد و دوازدهم «رمان کودک» هستند که این ناشر چاپ می کند.

تصویرگری کتاب های استینک توسط پیتر اچ.رینولدز انجام می شود. استینک پسری است که در کلاس دوم دبستان تحصیل می‌کند و ماجراهای بامزه‌ای که برایش رقم می‌خورد که داستان رمان های مجموعه «استینک» را می سازند. مگان مک دونالد نویسنده این آثار، تا به حال بیش از ۵۰ کتاب برای کودکان نوشته که اتفاقات بیشتر آن ها را از خاطرات کودکی خود الهام گرفته است.

«استینک و قورباغه عجیب و غریب» هشتمین عنوان از مجموعه استینک است. ماجرایش هم به این مساله بر می گردد که استینک شاید خیلی وروجک و شیطان باشد اما در کلاس شنا، مانند یک بچه قورباغه بی دست و پاست. او روزی با یک قورباغه جهش یافته عجیب و غریب روبه رو می شود و یک دفعه حس قورباغه ای در او گل می کند!

استیک در ادامه داستان این رمان، کشمش هایی می خورد که شکل مگس هستند و بعد از آن هم با کِرم ها بازی می کند. ظاهرا او به یک پسرقورباغه ای تبدیل شده است...

این کتاب با ۱۲۰ صفحه مصور، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۹ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب بعدی هم «استینک و یک شب خوابیدن کنار کوسه ها» است که در آن، پدر و مادر استیک برنده جایزه یک شب خوابیدن در آکواریوم شده اند. حالا معلوم نیست این شب، معرکه ترین خاطره استینک بشود یا عذاب آورترین شکنجه اش.

موضوع این است که استینک عاشق کوسه هاست اما برایش سوال شده که آیا می تواند در همان اتاقی بخوابد که کوسه ها در آن شنا می کنند؟ او عاشق اتفاقات ترسناک و هیولاهاست ولی شاید اصلا لازم نباشد به یک ماهی مرکب خون آشام این همه نزدیک بشود...

در قسمتی از این رمان می خوانیم:

استینک، سوفی و وبستر قبل از اینکه فروشگاه هدیه ها تعطیل شود، رفتند آنجا. فروشگاه پر بود از چیزهای مربوط به کوسه ها و ستاره های دریایی. عروسک های پری دریایی و خرچنگ های رباتی هم داشت.

استینک و دوستانش گشتند و به وسایل نگاه کردند.

رایلی گفت: «استینک دوست داری زیر دو تُن چیزهای پلاستیکی له و خرد بشوی یا توی آشغال های اقیانوس آرام گیر کنی و دیگر بیرون نیایی؟»

_ توی آشغال های اقیانوس! آن وقت با آن همه آشغال های پلاستیکی، قایق بزرگی می سازم و خودم را نجات می دهم.

رایلی با گروهش رفتند که پنگوئن مخملی را ببینند.

_ هی، خوابالود! اینجا را ببین.

استیک چرخید. چشمش افتاد به پشت قفسه عروسک ها. جودی آنجا ایستاده بود!

این کتاب هم با ۱۳۶ صفحه مصور، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۹ هزار تومان به چاپ رسیده است.