به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکمال خرازی در ملاقاتی که روز چهارشنبه با سه تن از محققان و اندیشمندان منتقد ساختار حاکم بر نظام بینالملل در محل شورای راهبردی روابط خارجی داشت، اظهار داشت: اینکه پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان با جمهوری اسلامی ایران به توافق برسند و این توافق مورد تایید و تاکید شورای امنیت قرار گیرد، اما با بر سر کار آمدن دونالد ترامپ و رویکرد غیرقابل قبول او، این توافق سست شود، با هیچ منطقی سازگار نیست.
وی در پاسخ به این سوال که واکنش جمهوری اسلامی ایران به تصمیم آتی رئیس جمهور آمریکا چه خواهد بود، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با دقت رفتار آمریکا و اروپا را در قبال برجام رصد میکند و هر زمان به این نتیجه برسد که منافع پیشبینی شده در برجام برای ملت ایران، به خاطر بدعهدی و سیاست غلط آمریکا و دنبالهروهای آمریکا زیر سوال رفته، سناریوهای متناسب و پیشبینی شده خود را اجرا خواهد کرد.
ایوان کراستف رئیس مرکز راهبردهای لیبرال صوفیه بلغارستان و عضو موسسه علوم انسانی وین، خانم ساندرا برکا عضو هیئت مدیره بنیاد روبرت بوش و آکادمی روبرت بوش و گالیپ دالی مدیر تحقیقات مجمع الشرق ترکیه، از محققان و اندیشمندان منتقد ساختار حاکم بر نظام بینالملل در این ملاقات، از نفاق حاکم بر نظام بینالملل گفتند و خواستار تداوم ارتباط و تبادلنظر با موسسات و اتاقهای فکر جمهوری اسلامی ایران در راستای یافتن راهکارهای مقابله با این وضع اسفبار شدند.
خرازی نیز با استقبال از این ابتکار و تاکید بر ضرورت جلب توجه و همکاری آزاداندیشان و موسسات غیردولتی کشورهای مختلف جهت رایزنی و همفکری در این زمینه اظهار داشت: تا زمانی که حق ناعادلانه وتو بر شورای امنیت حاکم باشد، نمیتوان امیدی به اصلاح ساختار کنونی نظام بینالملل داشت.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته همواره قربانی بیعدالتیهای نظام بینالملل بوده است. رویکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در دوران جنگ تحمیلی رژیم صدام حسین علیه جمهوری اسلامی ایران و در زمان به کار بردن سلاح شیمیایی علیه ملت ایران، دو نمونه نفاق حاکم بر شورای امنیت و نظام بینالملل است.
وی تاکید کرد: اتفاقی که در مورد برجام به عنوان حاصل سالها مذاکره و تلاش دیپلماتیک بین گروه ۱+۵ و جمهوری اسلامی، افتاده، نشانگر نفاق در نظام بینالملل و سلب اعتماد از افکار عمومی دنیاست.
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