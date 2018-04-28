ایجاد محدودیت برای شوراهای اسلامی شهر قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه شنبه در نخستین گردهمایی و هم اندیشی اعضای دوره‌های گذشته شورای اسلامی شهر مقدس قم که در تالار رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم که آیا می‌خواهیم امور محلی را از امور ملی و کلان جدا کنیم یا خیر .

وی گفت: دولت امروز حجم بزرگی دارد و متورم است و این توانایی را ندارد که ریزه‌کاری‌ها و امورات همه مردم شهرها و روستاها را بر عهده بگیرد.

رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: دولت هرچه کوچک‌تر و چابک‌تر باشد در زمینه حل مسائل کلان کشور توانمندتر است و باید امور محلی شهرها را برعهده نمایندگان مردم در همان شهر سپرد.



وی بیان داشت: دیدگاه امام راحل دیدگاه اداره امور شهر به دست مردم بود و امام راحل در سال ۵۸ حکم و فرمانی در خصوص اجرایی شدن شوراها صادر کردند و شوراها پس از سال‌ها در سال ۷۸ شکل گرفت و به وجود آمد و ما نباید این مبانی را فراموش کنیم .

چمران افزود: حضرت امام در یکی از دیدارهای خود فرمودند مردم یک شهر بهتر می‌توانند مشکلات و مسائل شهر خود را شناسایی و آن‌ها را حل کنند و نظر نظام نیز این است که مدیریت کلان بر عهده مسئولان کشوری باشد و مدیریت محلی نیز بر عهده نمایندگان شهر و آن محل باشد که اگر به این امر معتقد باشیم دیگر دیدگاهی که برخی از نمایندگان مجلس در خصوص کاهش اختیارات شوراها دارند اهمیت چندانی نخواهد داشت.

وی افزود: این تصمیمات نمایندگان به دلیل آن است که عملکرد برخی از شوراهای شهر مناسب نبوده و بر همین اساس برخی از نمایندگان به دنبال کاهش اختیارات شورا هستند که البته باید پذیرفت که این مسائل قابل بازگشت نیست و این چرخ زمان به عقب برنمی‌گیرد که شوراها باید از بین بروند و محدودیت‌هایی برای آن ایجاد شود.

رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در دوره قبلی مجلس مصوبات خوبی در خصوص شوراها داشتیم، افزود: اگر فعالیت‌های ۱۸ ساله شورای اسلامی شهرها در کشور را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که تحولات خوبی در شهرهای مختلف به واسطه عملکرد شوراها ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: امروز تحولاتی را در بسیاری از شهرهای کشور شاهد هستیم و این تحولات از سوی شهرداری‌ها و شوراها به عنوان بازوان مسئولان اجرایی کشور آنقدر قابل مشاهده است که از این مسئله نمی‌توان به راحتی گذشت و آن را پنهان کرد .

چمران ادامه داد: در طی این سال‌ها اشتباهات و تخلفات و مسائلی نیز در برخی از شوراهای شهر پیش آمده است که باید عنوان کرد که این اشتباهات در همه جا وجود دارد.

وی افزود: در خصوص طرح جامع مدیریتی که در مجلس شورای اسلامی است پیشنهاد می‌کنیم که پس از تصویب نمایندگان به شورای نگهبان برود و پس از آن در صورت مخالفت شورای نگهبان نمایندگان بر آن اصرار داشته باشند و طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند و برای یک بار که شده برای افزایش اختیارات شورا تصمیم نهایی گرفته شود.