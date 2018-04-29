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۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۴۸

۱۱هزار نشان شیما به آثار طراحان مد و لباس اعطا شد

۱۱هزار نشان شیما به آثار طراحان مد و لباس اعطا شد

بیش از ۱۱هزار طرح از آثار طراحان مد و لباس ایرانی در سال ۹۶ موفق به دریافت نشان شیما شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، آمار صدور نشان شیما (شناسه یکپارچه‌سازی مد و لباس ایرانی اسلامی) و حق مالکیت معنوی طی سال‌های ۹۲ تا پایان ۹۶ از سوی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور منتشر شد.

تا کنون، بالغ بر ۲۷۸۳۰ اثر برای دریافت نشان شیما و حق مالکیت معنوی درخواست داشته اند و در ۵ سال گذشته، ۲۵۳۶۲ نشان شیما و ۵۰۲۵ حق مالکیت معنوی صادر شده است.

همچنین ۱۱۲۶۵ طرح از آثار طراحان مد و لباس ایرانی در سال ۹۶ موفق به دریافت نشان شیما شده‌اند و ۱۵۲۵ اثر نیز حق مالکیت معنوی دریافت کرده‌اند.

«شیما» به معنای شناسه یکپارچه‌سازی مد و لباس ایرانی اسلامی بوده و برای توسعه فرهنگ و لباس ایرانی اسلامی طراحی شده است.

شماره درج‌شده در بارکد این شناسه، به معنای شماره ثبت محصول در سامانه شیما بوده و علاقه‌مندان با ارسال کد شیما به شماره پیامک ۳۰۰۰۶۱۹۸۹۷، از نام طراح و نام اثر مورد علاقه خود مطلع خواهند شد.

کد مطلب 4283659

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