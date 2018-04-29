روحانی از کارگران و واحدهای کار نمونه کشوری تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی امروز یکشنبه به مناسبت هفته کارگر، در بیست و نهمین جشنواره ملی قدردانی از کارگران، گروههای کار و واحدهای نمونه کار کشوری در سالن اجلاس سران، از محمد افخمی اردکانی و سید حسن یزدی نیا در بخش صنعت، مسعود بوند، سحر پوری نژاد و زینب نوروزی در بخش خدمات و رحیم رزبان و زهرا ایزدی نیز در بخش کشاورزی به عنوان کارگران نمونه کشوری تقدیر کرد.

محمدعلی رجبی، مجتبی اتحادی و فرامرز شفاعت از شرکت بهران موتور گلپایگان اصفهان، حمدالله مرادبخش، مریم مکفی دیبا، علی امیرپور و مهناز خداویردی زاده از تعاونی خدمات بهداشتی درمانی مهرپرور اردبیل و بهمن حسینی، عباس صمدی و مرتضی میلان تک اروم زیست تاک آذربایجان غربی نیز به عنوان اعضای سه گروه کار نمونه کشوری بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین از حمیدرضا صمدی از شرکت اورند پیشرو، سید یحیی واحدی از مجتمع پترو صنعت گامرون و عبدالرحیم قنبریان از پتروشیمی فارس، علیرضا انصاری از مجتمع صنعتی آرتاویل تایر و فرهاد علی نژاد از مجتمع هفت الماس نیز به عنوان نمایندگان واحدهای کار نمونه کشوری تقدیر شد.