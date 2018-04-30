خیرین قم از ورزشکاران حمایت کنند

الناز قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باشگاه‌های ورزشی در سطح کشور برای حضور در لیگ‌ها دچار مشکلات مالی هستند و این مشکلات در بخش بانوان بیشتر است زیرا به طور کلی جذب حامی مالی و اسپانسر برای حمایت از ورزش بانوان به مراتب دشوارتر است و بقای تیم‌های ورزشی بانوان همیشه در معرض خطر قرار دارد.

وی افزود: به عنوان یک هندبالیست عضو تیم ملی و یک شهروند قمی، از این که در سال ۹۶ به دلیل مشکلات مالی نتوانستم برای تیم شهرم به میدان بروم متأثر شدم. نماینده هندبال قم برای حضور در لیگ برتر کمبود مالی شدیدی نداشت اما همان بودجه کم هم تأمین نشد و تیمی صد درصد بومی از ورزشکاران دختر قمی از حضور در لیگ برتر بازماند.

ملی پوش قمی تیم ملی هندبال بانوان گفت: سال گذشته همراه با تیم نفت و گاز گچساران نایب قهرمان لیگ برتر هندبال شدم اما اولویت من بازی در تیم شهرم یعنی هدف پویان جوان قم است اما نمی‌دانم با مشکلات مالی فعلی آیا امکان حضور تیم در لیگ برتر مهیا می‌شود یا خیر و این برای همه بازیکنان بومی هندبال قم یک دغدغه است.

قاسمی بیان داشت: در بسیاری از شهرها، این خیرین هستند که برای کمک به ورزش قدم پیش می‌گذارند و به خصوص در ورزش بانوان که مهجورتر و مظلوم‌تر است ورود می‌کنند و من به عنوان یک جوان ورزشکار و عضو تیم ملی هندبال ایران این انتظار را دارم که خیرین قمی به ورزش هم نگاه مثبتی داشته باشند.

وی عنوان کرد: زمانی که یک تیم به دلیل مشکل مالی از هم می‌پاشد بازیکنان آن آماده ورود به فضای دیگری غیر از ورزش می‌شوند و آیا این که با حمایت از آن ورزشکاران، آن‌ها را در مسیر مثبت و انسان ساز ورزش حفظ کنیم در وضعیت اجتماعی کنونی، کار خیر به حساب نمی‌آید؟

ملی پوش قمی تیم ملی هندبال بانوان تصریح کرد: همه ما بر مشکلاتی که این روزها در ورزش قم وجود دارد واقف هستیم و بسیاری از تیم‌های ورزشی استان قم به دلیل مشکلات مالی از بین رفته‌اند یا در خطر نابودی قرار دارند و نیاز به حضور خیرین قمی در عرصه ورزش بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود.